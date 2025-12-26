STRANIM DELEGACIJAMA PO CRTU BELOG Milan Knežević otkrio tri osnovna proizvoda Crne Gore: Nafta, cigarete, kokain

OD '90-ih godina pa skoro do današnjeg dana, što potvrđuje i Skaj prepiska, Crna Gora je nastala na tri osnovna proizvoda. To su: nafta, cigarete i kokain, kaže lider DNP Milan Knežević.

Foto: DF

- Kad pročitate tu prepisku vidite da ne postoji bukvalno grana vlasti u kojoj ili čelni ljudi ili značajni funkcioneri iz bezbednosnog sektora, pravosuđa, politike, iz javnog života nisu bili deo kriminalnog miljea koji je učestvovao u švercu nafte, cigareta i narkotika – objasnio je Knežević.

U svom, duhovitom maniru, kaže da je Nikoli Camaju, potpredsedniku crnogorskog parlamenta savetovao da promeni redosled posluženja, kada su u pitanju strani zvaničnici.

- U Crnoj Gori, najprepoznatljiviji brendovi nisu ni pršuta, niti je to Njeguški sir, niti crnogorska vina… Predložio sam mom kolegi gospodinu Camaju da, kad mu sledeći put budu dođu strane delegacije, da pre nego što im iznesemo sir, pršutu ili neki tradicionalni proizvod, da gosta ponudimo sa crtom belog ili sa nekim cigaretama bez akcize - kazao je Knežević.

