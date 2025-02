TRAMP PREDLAŽE NOVI SPORAZUM: Smanjenje nuklearnog naoružanja i vojnih budžeta SAD, Rusije i Kine

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da želi da obnovi pregovore o kontroli nuklearnog naoružanja sa Rusijom i Kinom i da se nada da bi tri zemlje na kraju mogle da postignu dogovor o smanjenju svojih vojnih budžeta za polovinu.

Foto: Tanjug

Tramp je juče novinarima u Beloj kući rekao da ne vidi potrebu za stvaranjem novih nuklearnih oružja, budući da SAD već poseduju veliki arsenal, napominjući da bi sve tri zemlje mogle da uštede ogromna sredstva koja bi mogla da se upotrebe u produktivnije svrhe, preneo je Rojters.

- Nemamo razloga da pravimo nova nuklearna oružja, već imamo toliko. Možemo da uništimo svet 50 puta, 100 puta. I sada pravimo nova nuklearna oružja, dok oni (Rusija i Kina) takođe prave svoja - rekao je Tramp.

On je predvideo da će Kina uskoro da dostigne sposobnosti SAD i Rusije kada je u pitanju nukelarno oružje, i to verovatno u roku od pet do šest godina.

Tramp je rekao da bi želeo da se sastane sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom kako bi započeo razgovore o smanjenju vojnih budžeta.

Tokom svog prvog mandata, Tramp je pokušao, ali nije uspeo, da uključi Kinu u pregovore o smanjenju nuklearnog naoružanja dok su SAD i Rusija pregovarale o produžetku međunarodnog sporazuma o smanjenju nuklearnih naoružanja između te dve zemlje, "NOVI START".

(Tanjug)

BONUS VIDEO - RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje