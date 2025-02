VLADIMIR Zelenski je sam odgovorio koliko brzo može da se okonča sukob u Ukrajini, kada je rekao da kijevski režim neće izdržati ni dana bez pomoći Sjedinjenih Američkih Država, izjavila je u intervjuu Sputnjiku Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Foto: EPA

„Mislim da sam čula verzije da se ukrajinski sukob može rešiti za jedan dan. Mnogi su se, inače, prema ovome odnosili sa ironijom. Ali na to je odgovorio i sam Zelenski. On je takođe rekao da neće izdržati ni dana bez američke pomoći. Ne čini li vam se da se to podudara. To vam je i odgovor na pitanje“, rekla je Zaharova.

Istovremeno, Zaharova je podsetila da je Rusija bila otvorena za pregovarački proces i pre početka Specijalne vojne operacije, kada je Moskva samo iščekivala razvoj događaja u Ukrajini i pogoršanje situacije.

Ranije je „Volstrit džurnal“ pisao da je Tramp svom specijalnom izaslaniku za Ukrajinu Kitu Kelogu dao instrukcije da postigne kraj ukrajinskog sukoba u roku od 100 dana. Kelog je u četvrtak rekao da sledeće nedelje neće predstaviti plan za rešavanje sukoba, napominjući da takav plan može da predstavi samo američki lider. Istovremeno je dodao da samo Tramp može da stavi tačku na ukrajinski sukob.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavljivao je da cilj rešavanja sukoba u Ukrajini ne bi trebalo da bude kratak prekid vatre i predah za pregrupisavanje snaga i prenaoružavanje u cilju naknadnog nastavka sukoba, već dugoročni mir. Sa svoje strane, Tramp je rekao da je Vladimir Zelenski spreman da zaključi dogovor za rešavanje sukoba u Ukrajini, ali nije precizirao pod kojim uslovima. Američki lider je napomenuo da bi razgovor sa Putinom mogao da se desi „vrlo brzo“.

(Sputnjik)