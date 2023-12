NA OVIM IZBORIMA BIRATE BUDUĆNOST DECE: VUČIĆ - Donosimo važne odluke, kao kada odlučujete kome bi dete poverili

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se Vranjancima na predizbornom skupu liste Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane.

Foto SNS

- 17. decembra se odlučuje o važnim stvarima. Ne znam da li je to laka odluka, kao što neki ljudi govore, kao što je Miloš rekao malopre. Svakako to je to važna odluka, kojom vi birate svoju budućnost, budućnost svoje dece, svojih roditelja. Kada se donose takve odluke, ne donose se jer vam se dopalo što je neko viknuo nešto, glasno govorio ili održao dobar govor. Donosite odluku na osnovu dela. Kao kada morate da zamislite kome biste ostavili svoje dete na čuvanje. Onome ko je glasniji, ili onom odgovornijem koji će da brine. Siguran sam da je ovo drugo.

