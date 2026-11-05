Svet

ŠOK U EU! Sud u Luksemburgu prelomio: Dozvolio vraćanje zamrznute ruske imovine

Новости онлајн

05. 11. 2026. u 14:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Sud je takođe presudio da je dozvoljeno odblokiranje imovine ruskih kompanija i građana koji nisu pod sankcijama

ШОК У ЕУ! Суд у Луксембургу преломио: Дозволио враћање замрзнуте руске имовине

Foto: Unsplash/Antoine Schibler antoine_schibler

SUD u Luksemburgu poništio je zabranu Ministarstva finansija koja se odnosila na povraćaj hartija od vrednosti u vlasništvu ruskih državljana koji nisu lično obuhvaćeni sankcijama Evropske unije, iako su njihova ulaganja bila zamrznuta, prenosi TASS.

Sud je takođe presudio da je dozvoljeno odblokiranje imovine ruskih kompanija i građana koji nisu pod sankcijama.

Ranije, 15. oktobra, 52-godišnji ruski državljanin Aleksandar Suvorov izručen je iz Švedske u Njujork pod optužbama za izbegavanje antiruskih sankcija.

U julu 2026. godine, Ujedinjeno Kraljevstvo je uvelo sankcije protiv deset ruskih državljana.

BONUS VIDEO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)

ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)