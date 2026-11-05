ŠOK U EU! Sud u Luksemburgu prelomio: Dozvolio vraćanje zamrznute ruske imovine

Sud je takođe presudio da je dozvoljeno odblokiranje imovine ruskih kompanija i građana koji nisu pod sankcijama

Foto: Unsplash/Antoine Schibler antoine_schibler

SUD u Luksemburgu poništio je zabranu Ministarstva finansija koja se odnosila na povraćaj hartija od vrednosti u vlasništvu ruskih državljana koji nisu lično obuhvaćeni sankcijama Evropske unije, iako su njihova ulaganja bila zamrznuta, prenosi TASS.

Sud je takođe presudio da je dozvoljeno odblokiranje imovine ruskih kompanija i građana koji nisu pod sankcijama.

Ranije, 15. oktobra, 52-godišnji ruski državljanin Aleksandar Suvorov izručen je iz Švedske u Njujork pod optužbama za izbegavanje antiruskih sankcija.

U julu 2026. godine, Ujedinjeno Kraljevstvo je uvelo sankcije protiv deset ruskih državljana.

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