NAJNOVIJE OBAVEŠTENJE IZ FONDA PIO: Donesite potvrde da bismo vam isplatili novac
UČENICI i studenti koji su korisnici porodične penzije trebalo bi da Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) dostave potvrde o školovanju kako bi im se nesmetano nastavila isplata penzije, navodi se u najnovijem saopštenju Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO).
Učenici u septembru, studenti čim upišu
Iz Fonda PIO ističu, da bi učenici potvrde trebalo da dostave u septembru, odmah po upisu školske godine, a studenti čim upišu godinu.
S obzirom na to da se u nekim visokoškolskim ustanovama školska godina upisuje u novembru, u tom slučaju je neophodno da studenti potvrde o školovanju dostave u novembru, čim upišu novu školsku godinu, naveli su iz Fonda.
Poslati lično ili poštom
Osim podataka o identitetu deteta i ustanovi koja je izdaje, potvrda treba da sadrži i podatke o tome na koju školsku godinu se odnosi, kao i o statusu učenika, odnosno studenta u toj školskoj godini.
Na potvrdama je potrebno upisati matični broj roditelja po kome se koristi penzija, a mogu se doneti lično ili poslati poštom.
Iz Fonda PIO podsećaju da, prema odredbama Zakona o PIO, dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina života, a nakon toga ovo pravo ostvaruje ako je na školovanju.
Pravo na penziju detetu pripada do kraja školovanja, a najkasnije do navršenih 20 godina života ako pohađa srednju školu, odnosno 26 godina života ako studira.
- Blagovremenim dostavljanjem školske potvrde isplata penzije će se redovno nastaviti - ističe se u saopšenju Fonda PIO.
(Alo)
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