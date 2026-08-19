SLUČAJ „ZLATNOG KONVOJA“ TRESAO MAĐARSKU! Uhapšeni Ukrajinci, milioni dolara i evra i 9 kilograma zlata – a sad sve obustavljeno
NACIONALNA poreska i carinska uprava Mađarske obustavila je postupak protiv Ukrajinaca koji su preko teritorije Mađarske prevozili gotov novac i zlato u Ukrajinu, zbog "nepostojanja elemenata krivičnog dela", izjavio je advokat Lorant Horvat, prenose RIA Novosti.
Početkom jula carinska uprava je saopštila da je obustavila postupak do dobijanja informacija od austrijskih istražnih organa.
Nacionalna poreska i carinska uprava Mađarske navela je 6. marta da je, pod sumnjom za pranje novca, uhapsila sedam državljana Ukrajine, među kojima je bio i bivši general ukrajinskih obaveštajnih službi.
Oni su bili zaduženi za transport iz Austrije u Ukrajinu 40 miliona dolara, 35 miliona evra i devet kilograma zlata.
Uhapšeni su istog dana deportovani u Ukrajinu.
Mađarski premijer Peter Mađar je u junu naložio sprovođenje interne istrage o ovom slučaju, zatraživši da se utvrdi i uloga bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana u celom slučaju.
(RT Balkan)
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