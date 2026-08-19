SLUČAJ „ZLATNOG KONVOJA“ TRESAO MAĐARSKU! Uhapšeni Ukrajinci, milioni dolara i evra i 9 kilograma zlata – a sad sve obustavljeno

NACIONALNA poreska i carinska uprava Mađarske obustavila je postupak protiv Ukrajinaca koji su preko teritorije Mađarske prevozili gotov novac i zlato u Ukrajinu, zbog "nepostojanja elemenata krivičnog dela", izjavio je advokat Lorant Horvat, prenose RIA Novosti.

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Početkom jula carinska uprava je saopštila da je obustavila postupak do dobijanja informacija od austrijskih istražnih organa.

Nacionalna poreska i carinska uprava Mađarske navela je 6. marta da je, pod sumnjom za pranje novca, uhapsila sedam državljana Ukrajine, među kojima je bio i bivši general ukrajinskih obaveštajnih službi.

Oni su bili zaduženi za transport iz Austrije u Ukrajinu 40 miliona dolara, 35 miliona evra i devet kilograma zlata.

Uhapšeni su istog dana deportovani u Ukrajinu.

Mađarski premijer Peter Mađar je u junu naložio sprovođenje interne istrage o ovom slučaju, zatraživši da se utvrdi i uloga bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana u celom slučaju.

(RT Balkan)

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