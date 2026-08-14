NA RESPIRATORU VIŠE OSOBA, POVREĐEN I MALOLETNIK: Jezive posledice stravičnog požara u Hrvatskoj, oglasili se lekari (FOTO)

STIGLE su nove informacije o povređenima u ogromnom požaru u Omišu i okolini.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ MIROSLAV LELAS/ nr

U splitskoj bolnici je tokom noći i petka zbrinuto ukupno 40 pacijenata povređenih u požaru, od kojih je 14 hospitalizovano, a sedam njih je na respiratoru - šest odraslih i jedan maloletnik od 17 godina, rečeno je na konferenciji za novinare.

U splitskoj bolnici je nakon velikog požara zbrinuto ukupno 40 pacijenata, od kojih je 14 hospitalizovano. Među povređenima su neki koji su zadobili teške opekotine i povrede od udisanja, a neki od pacijenata su na respiratoru. Povređena je i sedamnaestogodišnja osoba, koja je teško povređena, ali za sada nije životno ugrožena.

Zamenik direktora KBC Split dr Marko Jukić rekao je da su dežurstva pojačana tokom noći i da su na posao pozvani i lekari koji su bili na odmoru ili van dežurstva.

- Naše dežurne službe su pojačane kolegama koji su se vratili sa odmora i onima koji nisu bili na dežurstvu. Lečili su pacijente koji su došli sa opekotinama i drugim povredama od požara - rekao je Jukić.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ MIROSLAV LELAS/ nr

Prema podacima koje je izneo na početku svog obraćanja, tokom noći je lečeno 36 pacijenata, od kojih je 14 hospitalizovano.

Sedam njih je bilo na odeljenju intenzivne nege, odnosno jedinici intenzivne nege, dok su troje bili na intenzivnoj nezi.

Kasnije je šef Odeljenja za plastičnu hirurgiju, Josip Banović, rekao da je od jutra stiglo još šest pacijenata sa lakšim povredama, čime je ukupan broj lečenih porastao na 40.

Razmatra se premeštanje nekih pacijenata u Zagreb

Jukić je takođe rekao da je Ministarstvo zdravlja od početka uključeno u organizovanje zbrinjavanja i eventualnog transporta pacijenata u druge bolničke centre, pre svega u Zagreb.

- Zbog velikog broja pacijenata, razmatramo organizovanje transporta do naših drugih centara u Zagrebu, koji će se brinuti o njima, kako bi se svima pružila što kvalitetnija nega - rekao je.

Banović je potom rekao da još nije odlučeno koliko pacijenata bi moglo biti prebačeno u bilo koju od zagrebačkih bolnica.

- Imamo ponude sa više strana, pa razmatramo šta je najbolje za pacijente - rekao je. Na pitanje da li su pacijenti stabilni za transport, odgovorio je:

- Nećemo ih transportovati ako nisu stabilni.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ MIROSLAV LELAS/ nr

Opekotine pogađaju 15 do 60 odsto tela

Banović je rekao da su najčešće povrede klasične opekotine, ali da postoje i pacijenti sa inhalatornim povredama i traumama koje su nastale tokom evakuacije iz požara.

Kod teško opečenih pacijenata, zahvaćena površina tela kreće se, prema njegovim rečima, od približno 15 do 60 odsto.

Iznete dve različite brojke

Tokom svog obraćanja, Banović je prvo rekao da je šest odraslih pacijenata na respiratoru i da je jedan maloletnik takođe na respiratoru.

Kasnije, odgovarajući na pitanje o onima čiji su životi u opasnosti, rekao je da je intubirano pet odraslih i jedno dete. Pošto su u istom obraćanju iznete dve različite brojke, nije dalje razjašnjeno da li se odnose na različite kategorije pacijenata ili je kasnija brojka korekcija prethodne.

Maloletni pacijent ima 17 godina.

- Maloletnik je teško povređen, za sada je van životne opasnosti - rekao je Banović.

Među povređenima su uglavnom hrvatski državljani, ali i dva stranaca, jedan nemački i, prema Banovićevim rečima, jedan poljski državljanin.

"Nikada nisam video tako dobro organizovanu medicinsku službu"

Banović je rekao da zbog velikog broja povređenih postoji značajan pritisak na redovan rad bolnice i mogućnost da događaj utiče na organizaciju rada tokom naredne nedelje. Dodao je da su i druge bolnice, posebno u Zagrebu, ponudile pomoć.

Pozvao je građane koji su bili izloženi dimu da ne dolaze direktno u bolnicu, osim ako nemaju ozbiljnih problema.

- Savetujemo da ne paničite, već da prvo kontaktirate svoje lekare ili službe hitne pomoći na terenu. Oni će proceniti da li treba da dođu u bolnicu - rekao je.

Banović, koji je iz Omiša, rekao je da mu je noć bila posebno teška jer je primao pacijente među kojima su bili i njegovi sugrađani i ljudi koje lično poznaje.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ MIROSLAV LELAS/ nr

- Moram da priznam da je rad sinoć bio drugačiji nego ikada ranije. Ja sam iz Omiša i primate pacijente koji su vaši sugrađani, koje lično poznajete. U tom pogledu je bilo veoma zahtevno - rekao je.

Dodao je da za 25 godina rada u bolnici nikada nije video tako dobro organizovan odgovor medicinskih službi.

- Bilo je impresivno u svim segmentima, od kolega u hitnoj medicini i Objedinjenog hitnog prijema u bolnicu, preko službe za negu i anestezije do hirurgije. Sve je funkcionisalo besprekorno - rekao je.

Posebno je istakao lekare koji su se vratili sa odmora, uključujući docenta Trubičića, koga je opisao kao jednog od vodećih hrvatskih stručnjaka za lečenje opekotina.

Takođe je pohvalio solidarnost građana Splita i Omiša i pomoć koju su pružili Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija.

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