U SLOVENIJI PAO SNEG: Očekuje se da će još da veje

PRVI jesenji sneg osvanuo je na Kredarici, debljine je jedan centimetar, objavljeno je na internet stranici Agencije za okolinu (Arso).

Foto: Jovana Džever

Prema rečima meteorologa, sneg je posledica hladnog fronta i postoji mogućnost da će ga narednih dana biti na najvišim vrhovima Slovenije, ali se za sada neće zadržati.

Dodaju da sneg na visokom planinama leti i rano u jesen nije ništa neobično. Kredarica i Kanin ove su se godine zabelelili i početkom jula.

(Tanjug)