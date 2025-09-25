Region

U SLOVENIJI PAO SNEG: Očekuje se da će još da veje

В. Н.

25. 09. 2025. u 14:25

PRVI jesenji sneg osvanuo je na Kredarici, debljine je jedan centimetar, objavljeno je na internet stranici Agencije za okolinu (Arso).

Foto: Jovana Džever

Prema rečima meteorologa, sneg je posledica hladnog fronta i postoji mogućnost da će ga narednih dana biti na najvišim vrhovima Slovenije, ali se za sada neće zadržati.

Dodaju da sneg na visokom planinama leti i rano u jesen nije ništa neobično.  Kredarica i Kanin ove su se godine zabelelili i početkom jula.

(Tanjug)

