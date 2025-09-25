U SLOVENIJI PAO SNEG: Očekuje se da će još da veje
PRVI jesenji sneg osvanuo je na Kredarici, debljine je jedan centimetar, objavljeno je na internet stranici Agencije za okolinu (Arso).
Prema rečima meteorologa, sneg je posledica hladnog fronta i postoji mogućnost da će ga narednih dana biti na najvišim vrhovima Slovenije, ali se za sada neće zadržati.
Dodaju da sneg na visokom planinama leti i rano u jesen nije ništa neobično. Kredarica i Kanin ove su se godine zabelelili i početkom jula.
(Tanjug)
