VREME koje deca provode pred ekranima ne mora nužno da bude štetno za njihov razvoj.

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Novo istraživanje finskih naučnika pokazalo je da su deca koja su tokom odrastanja više koristila digitalne uređaje u adolescenciji postizala bolje rezultate na određenim testovima kognitivnih sposobnosti.

Istraživanje, koje je trajalo osam godina, dovodi u pitanje pretpostavku da je svako vreme provedeno pred ekranom loše za decu. Ipak, naučnici upozoravaju da rezultati ne dokazuju da ekrani poboljšavaju razvoj mozga, već ukazuju na povezanost između pojedinih navika i kognitivnih sposobnosti.

Naučnici osam godina pratili 260 dece

Finski naučnici koristili su podatke dugoročnog istraživačkog projekta PANIK, u kojem je učestvovalo 260 dece, od čega 136 dečaka i 124 devojčice. Njihov razvoj pratili su od približno osme do šesnaeste godine života, piše ScienceAlert.

Tokom istraživanja beležili su koliko su deca fizički aktivna, koliko vremena provode sedeći i koliko koriste digitalne uređaje. Podatke su prikupljali pomoću upitnika i uređaja koje su učesnici nosili kako bi se pratila njihova fizička aktivnost.

Na kraju osmogodišnjeg perioda deca su rešavala testove pomoću kojih su naučnici procenjivali njihove kognitivne sposobnosti. Između ostalog, ispitivali su pamćenje, pažnju i brzinu reagovanja na različite zadatke.

Više vremena pred ekranom povezano sa boljim rezultatima

Rezultati su pokazali da su deca koja su tokom odrastanja provodila više vremena pred ekranima u adolescenciji ostvarivala bolje ukupne rezultate na kognitivnim testovima. Takođe su brže reagovala na zadacima kojima se ispitivala radna memorija.

Ovakav nalaz razlikuje se od čestih upozorenja da korišćenje ekrana nužno šteti razvoju dece. Međutim, istraživači naglašavaju da sama povezanost ne znači da je upravo vreme provedeno pred ekranom izazvalo bolje rezultate na testovima.

Važnije je šta deca rade na ekranima

Naučnici smatraju da bi važnu ulogu mogla da ima vrsta sadržaja i aktivnosti kojima se deca bave. Na primer, neke video-igre zahtevaju brzo reagovanje, pamćenje informacija, usmeravanje pažnje i rešavanje problema.

„Vreme provedeno pred ekranom ne treba posmatrati isključivo kao nešto štetno“, objasnio je Petri Jalanko, istraživač sa Univerziteta u Jivaskili, ističući da je potrebno razlikovati pojedine oblike korišćenja digitalnih uređaja.

„Naši rezultati ukazuju na to da ono može da podrži kognitivne procese kod dece i adolescenata. Pretpostavljamo da je ključno pitanje čime se tačno bave dok koriste ekrane“, dodao je Jalanko.

Autori podsećaju i na ranija istraživanja koja su pokazala da igranje određenih video-igara može biti povezano sa boljim rezultatima na pojedinim kognitivnim zadacima. Ipak, to ne znači da sve igre i svi digitalni sadržaji imaju iste efekte.

I čitanje i pisanje mogu biti korisni

Istraživači ističu da korisne aktivnosti ne moraju nužno da uključuju ekrane. Čitanje, pisanje i rešavanje školskih zadataka takođe mogu da podstaknu razvoj kognitivnih sposobnosti, iako se uglavnom obavljaju u sedećem položaju.

Zbog toga smatraju da prilikom procene dečjih navika nije dovoljno posmatrati samo koliko vremena provode sedeći ili pred ekranima. Važno je i kako koriste to vreme, kao i kakve mentalne aktivnosti pritom obavljaju.

Neočekivani rezultati o fizičkoj aktivnosti

Istraživanje je pokazalo i neočekivanu povezanost između pojedinih oblika fizičke aktivnosti i kognitivnih rezultata. Kod dečaka koji su više učestvovali u fizičkim aktivnostima bez nadzora zabeleženi su slabiji rezultati na jednom od testova pamćenja.

Ova povezanost nije bila statistički značajna za celu grupu dece, pa istraživači upozoravaju da se na osnovu nje ne mogu donositi čvrsti zaključci.

(sputnikportal.rs)

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