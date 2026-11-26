PRESEK podataka sa globalnog brojača WorldoMeter u četvrtak, 26. novembra 2026. godine u 21.15 časova pokazuje dinamičan rast svetske populacije uporedo sa dubokim kontrastima kada je reč o javnoj potrošnji, zaštiti životne sredine, snabdevanju hranom i vodom, kao i zdravstvenim izazovima.

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Prema podacima sa tog preseka, od početka godine rodilo se 119.668.203 dece, a zabeleženo je 56.388.218 smrtnih ishoda.

Samo tokom današnjeg dana registrovano 320.479 rođenih i 151.011 umrlih.

Javna potrošnja i digitalna svakodnevica

U globalnom preseku dnevne javne potrošnje najviše sredstava izdvaja se za zdravstvo (16.317.269.472 dolara), zatim za obrazovanje (10.652.534.159 dolara), dok su izdvajanja za vojsku znatno manja (4.252.658.083 dolara).

Prema istim podacima, ove godine je proizvedeno više bicikala (147.117.055) nego automobila (83.978.135), uz 199.854.295 proizvedenih računara i 2.623.762 nove knjige.

Digitalna komunikacija i potrošnja tehnologije beleži milijarde dnevnih aktivnosti.

Internet koristi 7.473.338.521 ljudi, poslato je 297.941.670.553 imejla, obavljeno 12.591.450.749 pretraga na Guglu i objavljeno 978.352.386 postova na društvenoj mreži X.

Istovremeno je prodato 7.499.040 mobilnih telefona i 601.385 televizora, u tiražu je 396.838.560 novina, dok je na video-igre danas potrošeno 311.435.497 dolara.

Ekologija, hrana i voda

Podaci o životnoj sredini ukazuju na gubitak 4.699.968 hektara šuma ove godine, eroziju zemljišta na 6.327.428 hektara i dezertifikaciju na 10.844.984 hektara, uz 36.388.840.357 tona emisija CO2 i 8.849.849 tona toksičnih hemikalija ispuštenih u prirodu.

Beleže se velike razlike u ishrani i pristupu resursima sa pothranjenih je 902.219.746 ljudi, a bez bezbedne pijaće vode je 741.107.807 osoba, dok se paralelno registruje 1.804.275.849 ljudi sa prekomernom telesnom težinom i 927.705.999 gojaznih.

Od gladi je danas umrlo 27.067 ljudi, od bolesti povezanih sa vodom ove godine 761.002 osobe, a potrošeno je 4.363.878.987 miliona litara vode.

Energetika i zdravlje

Najveći deo dnevne potrošnje energije od 409.617.763 MWh i dalje dolazi iz neobnovljivih izvora (361.595.311 MWh) u odnosu na obnovljive (48.022.452 MWh), uz 71.010.144 barela sirove nafte ispumpane tokom dana.

Procenjene rezerve na brojaču iznose 1.737.242.765.923 barela nafte (oko 56 godina), 205.597.409.715.809 kubnih metara prirodnog gasa (oko 49 godina) i 1.140.586.934.338 tona uglja (oko 131 godinu).

Danas je zapaljeno 13.396.978.355 cigareta, dok je na ilegalne droge ove godine potrošeno 361.518.479.739 dolara.

A sad malo lepe statistike

I pored teških brojki, postoje i podaci koji pokazuju napredak i oporavak.

Prosečan očekivani životni vek porastao je za 39,2 odsto od 1961. godine, samo tokom dana posađeno je više od 36 miliona stabala.

Prema podacima Hepi Monitora, 10.868.875 pacijenata je primilo vakcine, a 165.396 studenata je danas diplomiralo.

Zabeleženi su i veliki uspesi kada je reč o oporavku pojedinih životinjskih vrsta.

Broj parova beloglavog orla za razmnožavanje u Severnoj Americi porastao je sa 417 u 1963. godini na više od 71.400 u 2020. godini, dok se globalna populacija grbavog kita uvećala sa oko 5.000 jedinki u 1966. godini na 84.000 u 2024. godini.

Populacija pandi u divljini porasla je sa 1.114 u 1988. na 1.864 jedinke u poslednjem popisu uz razvoj koridora i programa razmnožavanja, dok se južni beli nosorog oporavio sa svega 50 jedinki s početka 20. veka na procenjenih 16.800 u 2024. godini, a na listi zaštićenih vrsta prikazani su i sivi vuk i sivi soko.

Kako brojači dolaze do ovih podataka?

Podaci na ovakvim brojačima ne nastaju trenutnim "brojanjem uživo" svakog pojedinačnog događaja u sekundi, već se dobijaju kombinacijom zvaničnih međunarodnih statistika i projekcija zasnovanih na prosečnim stopama rasta ili potrošnje.

U praksi se koriste izveštaji i baze organizacija kao što su agencije Ujedinjenih nacija i srodna međunarodna tela za demografiju, zdravlje, hranu, vodu, energetiku i životnu sredinu, dok algoritam na osnovu poslednjih dostupnih pokazatelja izračunava kretanje brojki tokom tekuće godine i dana.

Ove vrednosti predstavljaju statistički presek i procene, a ne apsolutno precizno stanje u realnom trenutku.

Globalni statistički presek tako ostaje podsetnik na brzinu svakodnevnih promena na planeti, ali i na izazove sa kojima se svet suočava.