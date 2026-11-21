SAZNAJTE šta vam mesečni horoskop predviđa za period prelaska Sunca preko znaka Strelca, od 22. novembra do 21. decembra, šta vas čeka na poslu, u ljubavi, kako ćete se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

Foto: Depositphotos/fredmantel

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o mesečnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Početak perioda donosi promene u dogovorima ili ugovorima, a Sunce u devetoj kući uspeh preko putovanja, pravnih pitanja, visokog obrazovanja, naročito 6. i 9. decembra. Mars u šestoj kući od 25. novembra fokusira vas na zaradu, a Venera u kući novca od 4. decembra na finansijske probleme. Direktan hod Saturna i Neptuna preko vašeg znaka posle 11. decembra podstiče vašu kreativnost, a krajem perioda vaše stare ideje o privatnom biznisu ili umetničkom projektu.

Ljubav Jupiter, planeta srećnih okolnosti koja upravlja kućom tajni i romantike 13. decembra kreće retrogradno preko kuće ljubavi donoseći vam kontakt ili susret sa bivšim partnerom. U vreme punog Meseca, 24. decembra, u kući komunikacija, mogući su nesporazumi sa braćom, sestrama i rođacima. Naglašen znak Strelca posle 6. decembra, slobodnim Ovnovima donosi ljubav na putu, naročito u vreme mladog Meseca 9. decembra.

Zdravlje Uvodite zdravije navike.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Ulazak Sunca u kuću novca 22. novembra fokusira vas na rešavanje finansijskih pitanja, alimentacije, podele imovine, kredita ili stipendije, naročito 6. i 9. decembra, u vreme mladog Meseca kada donosite važnu odluku. U vreme punog Meseca u kući novca 24. novembra očekuje vas uvećanje prihoda, a ulazak Marsa u petu kuću 25. novembra donosi vam nove ideje i uspeh u privatnom biznisu. Sa planetom novca u znaku novca početkom decembra očekuju vas vanredni izdaci.

Ljubav Ulazak vašeg vladaoca Venere, planete ljubavi, u kuću braka i partnerskih odnosa, 4. decembra donosi vam probleme sa voljenom osobom i mogućnost razvoda ili raskida. Mars u kući ljubavi posle dve godine, od 25. novembra, nagoveštava ulazak u novu vezu. Jupiter 13. decembra kreće retrogradnim hodom preko kuće privatnog života donoseći vam nesporazume, konflikte, svađe i sukobe sa članovima porodice.

Zdravlje Podložnost depresivnom raspoloženju i potreba za osamljivanjem posle 10. decembra.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Saturn, koji upravlja vašim finansijama, 10. decembra kreće direktnim hodom, donoseći vam šansu da realizujete vaše poslovne i finansijske ciljeve. I Neptun 12. decembra kreće direktnim hodom preko kuće novca i planova donoseći mogućnost napredovanja u karijeri. Retrogradni hod Jupitera, koji upravlja vašom karijerom, preko kuće komunikacija, posle 13. decembra, upozorava na probleme sa dokumentacijom, dogovorima, ugovorima, na kraćim putovanjima, graničnim prelazima.

Ljubav Prelazak Sunca preko kuće braka i partnerstava donosi sukobe sa voljenom osobom, naročito 24. novembra, u vreme punog Meseca u vašem znaku kada se možete naći pred važnom odlukom. Ulazak Marsa u kuću privatnosti 25. novembra podstiče porodične svađe. Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašim privatnim životom, 6. decembra ulazi u kuću braka, donoseći nesporazume sa partnerom, naročito 9. decembra (mlad Mesec).

Zdravlje Osetljiv urogenitalni trakt.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao Prelazak Sunca preko kuće posla od 22. novembra fokusira vas na radne obaveze i zadatke, a ulazak Marsa u kuću komunikacija, 25. novembra, donosi uspeh preko isplativih ugovora (naročito 6. decembra), kraćih putovanja i na ispitima. Direktan hod Saturna i Neptuna preko kuće karijere, posle 11. decembra, donosi vam napredovanje na poslu, ali upozorava da pazite kome poklanjate svoje poverenje na poslu. Retrogradni hod Jupitera preko kuće novca nepovoljno utiče na finansije.

Ljubav Ulazak Venere, planete ljubavi, koja upravlja vašim privatnim životom, u kuću emotivnog života, 4. decembra, slobodnim Rakovima donosi mogućnost ulaska u novu vezu, kao i proširenje porodice onima koji planiraju potomstvo. Pun Mesec, vaš vladalac u konjunkciji sa Uranom, u kući romantike i tajni, 24. novembra, nagoveštava ulazak u romansu sa zauzetom osobom ili preko društvene mreže.

Zdravlje Uvodite zdravije navike.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Vaš vladalac Sunce u kući kreativnosti donosi uspeh u umetnosti, javnoj delatnosti (naročito 9. decembra u vreme mladog Meseca), privatnom biznisu, a pun Mesec 24. novembra, finansijski uspeh (posebno 25. novembra kada Mars ulazi u kuću novca). Direktan hod Saturna i Neptuna preko devete kuće od 10. decembra donosi uspeh preko putovanja, obrazovanja i pravnih pitanja. Retrogradni hod Jupitera preko vašeg znaka od 13. decembra usporava realizaciju vaših ciljeva.

Ljubav Venera, planeta ljubavi koja upravlja komunikacijama, 4. decembra ulazi u kuću privatnog života donoseći vam trzavice sa članovima porodice. Posle 6. decembra, kada Merkur vladalac društvenog života, ulazi u kuću ljubavi, slobodnim Lavovima donosi više druženja i izlazaka, kao i mogućnost ulaska u novu vezu i proširenja porodice, naročito 9. decembra, u vreme mladog Meseca u kući ljubavi.

Zdravlje Bol u leđima.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao Pun Mesec u kući karijere 24. novembra donosi zastoj na poslu a ulazak Marsa u vaš znak 25. novembra priliv energije i ambicije. Planeta novca u kući biznisa od 4. decembra donosi vam dobitke preko kraćih putovanja ili ugovora o isplativim poslovima. Direktan hod Saturna i Neptuna, planeta ograničenja i obmana, preko kuće novca, posle 10. decembra, upozorava na finansijske probleme i vanredne izdatke, pa ćete morati da uvedete i mere štednje.

Ljubav Ulazak Sunca u kuću privatnog života u koju 6. decembra ulazi i vaš vladalac Merkur, donosi vam porodične probleme, trzavice i nesporazume, koji se mogu intenzivirati u vreme mladog Meseca 9. decembra. Venera, planeta ljubavi, u kući komunikacija, posle 4. decembra, slobodnim Devicama može da donese susret sa mlađom osobom na kraćem putu ili poznanstvo preko društvene mreže.

Zdravlje Potreba za introspekcijom.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao Sa naglašenom kućom komunikacija i biznisa od 22. novembra pred vama je period uspeha preko kraćih putovanja, isplativih ugovora, učenja i na ispitima (naročito 6. i 9. decembra u vreme mladog Meseca). U vreme punog Meseca 24. novembra očekuju vas dobici preko putovanja u inostranstvo, završavanja fakulteta ili pravnih pitanja. Vaš vladalac Venera koja upravlja i vašim finansijama, posle 4. decembra, donosi vam uvećanje prihoda.

Ljubav Planeta komunikacija u kući komunikacija posle 6. decembra povoljno utiče na odnos sa rođacima. Direktan hod Saturna i Neptuna preko kuće partnerskih odnosa od 10. decembra upozorava na trzavice, konflikte, svađe, rasprave i sukobe sa voljenom osobom, čak mogućnost razvoda ili raskida. Retrogradni hod Jupitera preko kuće društvenog života, posle 13. decembra donosi povratak starih prijatelja u vaš život.

Zdravlje Nervoza. Podložnost povredama.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao Naglašena kuća posla i novca u koju ulazi i Sunce obećava dobitke a opozicija sa Uranom vanredne izdatke, naročito u vreme punog Meseca 24. novembra. Ulazak Merkura, planete biznisa, u kuću novca, 6. decembra, donosi vam uvećanje prihoda, naročito i vreme mladog Meseca u kući novca 9. decembra. Direktan hod Saturna i Neptuna preko kuće posla od 10. decembra fokusira vas na radne obaveze a retro-hod Jupitera posle 13. decembra donosi zastoj u karijeri.

Ljubav Vaš vladalac Mars, planeta akcije ali i strasti, posle dve godine, 25. novembra ulazi u vašu kuću društvenog života, donoseći vam više izlazaka, nove kontakte i poznanstva. Ulazak Venere, planete ljubavi koja upravlja vašim partnerskim odnosima, u vašu kuću ličnosti, slobodnim Škorpijama donosi mogućnost ulaska u novu vezu, a zauzetima omiljenost i veću popularnost u društvu.

Zdravlje Potražite drugo stručno mišljenje.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posao Prelazak Sunca preko vaše kuće ličnosti donosi vam priliv energije, entuzijazma, optimizma i prosperitet, naročito 6. i 9. decembra (pun Mesec) kada vas očekuje donošenje važne odluke. Direktan hod Saturna i Neptuna preko kuće kreativnosti, posle 10. decembra donosi uspeh u javnoj delatnosti, umetnosti, privatnom biznisu. Retrogradan hod vašeg vladaoca Jupitera preko devete kuće, posle 13. decembra, donosi vam šansu da završite fakultet ili neko staro pravno pitanje.

Ljubav Pun Mesec u kući braka i partnerskih odnosa gde se nalazi i Uran, planeta neočekivanih situacija, 24. novembra, upozorava na nesporazume, svađe i rasprave sa voljenom osobom. Ulazak Venere u kuću romantike 4. decembra donosi burnu vezu, a direktan hod Saturna i Neptuna preko kuće ljubavi posle 10. decembra, slobodnim Strelcima donosi filmsku ljubavnu priču i proširenje porodice, ako planiraju potomstvo.

Zdravlje Nesanica.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Sa Marsom, vladaocem vaših finansija, koji 25. novembra ulazi u devetu kuću očekuje vas uspeh preko dužih putovanja, pravnih pitanja i visokog obrazovanja. Ulazak Venere, vladaoca vaše karijere u kuću planova i novca, 4. decembra, donosi vam uvećanje prihoda, napredovanje u karijeri i društveni angažman. Već posle 13. decembra, retrogradni hod Jupitera, planete ekspanzije i prosperiteta, preko kuće posla, nepovoljno utiče na vaše finansije.

Ljubav Planeta ljubavi koja upravlja i vašim emotivnim životom, 4. decembra ulazi u kuću društvenog života donoseći vam više izlazaka i druženja. Vaš vladalac Saturn 11. decembra kreće direktno preko kuće privatnosti upozoravajući na porodične probleme koji mogu kulminirati 12. decembra kada i Neptun, kreće direktno preko te kuće, iznoseći na svetlo dana dobro skrivane porodične tajne.

Zdravlje Sa naglašenom kućom podsvesti osluškujte vašu intuiciju. Introspekcija.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Sa naglašenom 11. kućom očekuje vas finansijski i uspeh u javnoj delatnosti (24. novembra u vreme punog Meseca), društveni angažman i putovanja (6. decembra). Mars u kući novca, posle dve godine, 25. decembra, fokusira vas na rešavanje važnih pitanja, podele bračne imovine, stipendije, alimentacije. Ulazak Venere u kuću karijere donosi vam probleme sa nadređenima, naročito sa ženama. Direktan hod Saturna i Neptuna posle 10. decembra, donosi vam dobitke preko kraćih putovanja ili isplativih ugovora.

Ljubav U vreme punog Meseca u kući ljubavi 24. novembra slobodne Vodolije mogu da uđu u novu vezu. Mlad Mesec u kući društvenog života, 9. decembra, nagoveštava susret sa bivšim partnerom s kojim ste ostali u prijateljskim odnosima. Posle 13. decembra, Jupiter, 13. decembra kreće retrogradnim hodom sa 27. stepena Lava (stepena komunikacija), preko kuće partnerskih odnosa i nagoveštava renesansu stare veze.

Zdravlje Direktan hod Neptuna preko kuće mentalnog stanja od 12. decembra podstiče vašu intuiciju.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Sunce u Strelcu od 22. novembra donosi vam sukobe sa nadređenima i probleme na poslu, posebno 6. decembra kada je moguć zastoj u karijeri i 9. decembra u vreme mladog Meseca kada vas očekuje važna odluka. Ulazak Venere u devetu kuću 4. decembra donosi finansijski i uspeh preko pravnih pitanja, putovanja ili visokog obrazovanja. Direktan hod Saturna i vašeg vladaoca Neptuna krajem perioda donosi finansijske probleme, dugove i mere štednje.

Ljubav U vreme punog Meseca, vladaoca vašeg ljubavnog života, u kući privatnosti, 24. novembra, očekuju vas trzavice, svađe, nesporazumi, konflikti i rasprave sa članovima porodice. Ulazak Marsa u vašu kuću braka i partnerskih odnosa, posle dve godine, 25. novembra, upozorava na sukobe sa voljenom osobom i mogućnost raskida ili razvoda, koji mogu da dobiju konačni epilog u vreme poslednje Mesečeve četvrti 1. decembra.

Zdravlje Retrogradni hod vašeg vladaoca Jupitera preko kuće zdravlja od 13. decembra podstiče hronične tegobe.