ISTORIJSKI POTEZ MASKOVE IMPERIJE: SpaceX ulaže 40 milijardi dolara u AI procesore kojima preuzima svemir
AMERIČKA kompanija za istraživanje svemira SpaceX zaključila je ugovor o dužničkom finansiranju od 40 milijardi dolara za kupovinu procesora koji se koriste u sistemima veštačke inteligencije, objavio je vlasnik kompanije Ilon Mask na svojoj društvenoj mreži X.
Mask očekuje da će ta firma imati ova sredstva na raspolaganju u prvom i drugom kvartalu 2027, prenosi CNBC.
Prema ranijem izveštaju Bloomberg-a, SpaceX je pregovarao sa bankama i investitorima o prikupljanju 40 milijardi dolara za kupovinu čipova kompanije Nvidia.
Planirana struktura finansiranja uključivala bi posebno namensko pravno lice, preko kojeg bi se dug držao van bilansa firme SpaceX, čime bi se sačuvao njen investicioni kreditni rejting.
Mask je takođe ocenio da je tržište dužničkog finansiranja uglavnom zatvorilo pristup kapitalu kompanijama koje nemaju značajne prihode izvan infrastrukture za veštačku inteligenciju.
Predvideo je da bi više od 200 takozvanih neoklaud kompanija, koje pružaju usluge računarstva u oblaku specijalizovane za veštačku inteligenciju i mašinsko učenje, moglo da se suoči sa velikim finansijski poteškoćama.
Klaud kompanije nude računarske resurse i usluge preko interneta, dok su neoklaud kompanije specijalizovane za infrastrukturu koja je posebno prilagođena veštačkoj inteligenciji, preneli su mediji.
Među klasične klaud kompanije spadaju Amazonova podružnica AWS, Google Cloud i Microsoft Azure, a među neoklaud CoreWeave, Nebius i Lambda.
Neoklaud firme ulažu ogromne iznose u kupovinu skupih čipova i izgradnju centara podataka, često uz pomoć kredita.
Njihov poslovni model zavisi od toga da li će dovoljno klijenata iznajmljivati te kapacitete i plaćati dovoljno visoke cene.
Ako potražnja za AI računarstvom oslabi, cene iznajmljivanja GPU procesora padnu ili finansiranje postane skuplje, kompanije će teško otplaćivati dugove, što je problem na koji upozorava Mask.
(Tanjug)
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