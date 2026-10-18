NE TREBA VAM SKUP OSVEŽIVAČ VAZDUHA: Ovaj kuhinjski začin može učiniti da dom lepše miriše

ČIM počne grejna sezona, u zatvorenim prostorijama može se javiti ustajao miris koji narušava osećaj svežine u domu. Ipak, postoji jednostavan kućni trik za koji vam nije potrebna posebna kupovina, a može doprineti prijatnijoj aromi u prostoriji.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Reč je o lovorovom listu, začinu koji većina domaćinstava ima u kuhinji. Nekoliko suvih listova može se iskoristiti na jednostavan način, ali važno je znati kako ih postaviti i šta ovakav postupak zapravo može da postigne.

Kako koristiti lovorov list?

Za ovaj trik dovoljna su dva do tri suva lovorova lista koja se postavljaju na čist, mlak radijator, dalje od ventila i ivica sa kojih bi mogli da skliznu. Ako je površina previše vruća, sigurnija opcija je plitka keramička posudica postavljena na stabilno mesto u blizini grejnog tela. Listove ne treba stavljati u otvore radijatora niti blizu električnih grejalica ili užarenih površina.

Zašto lovor počinje da miriše kada se radijator zagreje?

Lovorov list sadrži aromatične materije koje oslobađaju miris kada se zagreju, pa se njegova prepoznatljiva aroma može proširiti prostorijom. Koliko će se miris osećati zavisi od kvaliteta lista, temperature radijatora i veličine prostorije. Zato je najbolje početi sa manjom količinom, posebno ako vam intenzivni mirisi smetaju.

Lovorov list ne rešava problem suvog vazduha

Iako može doprineti prijatnijem mirisu doma, lovorov list ne povećava vlažnost vazduha. Ako tokom grejne sezone osećate da je vazduh u prostoriji suv, njegovu vlažnost možete proveriti higrometrom. Ukoliko je zaista niska, potrebno je zasebno rešavati problem ovlaživanja, uz izbor bezbednog načina koji odgovara prostoru.

Kada je vreme da zamenite lovorove listove?

Kada listovi izgube aromu ili postanu krti i počnu da se mrve, treba ih ukloniti. Ako vam njihov miris prija, možete ih zameniti novim, vodeći računa da ne ostavljaju ostatke po grejnom telu. Tako ćete održavati prijatnu aromu bez nepotrebnog nereda.

Čist radijator važan je za svežiji miris doma

Pre početka grejne sezone preporučljivo je temeljno očistiti radijatore jer zagrevanje može doprineti širenju mirisa nakupljene prašine. Lovorov list može biti jednostavan dodatak za prijatniju aromu, ali ne zamenjuje čišćenje niti rešava probleme sa kvalitetom vazduha. Kombinacija čistog grejnog tela i blagog mirisa može doprineti prijatnijem ambijentu tokom hladnijih dana.

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