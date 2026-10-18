ONI ULAZE U NAJLEPŠU DECENIJU ŽIVOTA: Šanse, pare i ponude će da pljušte ovim horoskopskim znakovima

DEVICE, Blizance i Škorpije prema astrološkim prognozama, očekuje period velikog uspeha i blagostanja koji će trajati sve do 2036. godine.

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Pripadnike ova tri horoskopska znaka čeka preokret koji će im doneti dugoročno blagostanje. Uspeh nećebiti kratkog daha, već će trajati čitavu deceniju.

Do 2036. godine Device, Blizance i Škorpije sreća će pratiti na svakom koraku.

Devica

Vreme stagnacije i prilagođavanja tuđim očekivanjima konačno je iza vas. U narednoj deceniji rušićete dugogodišnje prepreke i preuzeti kontrolu nad sopstvenim životom, gradeći temelje za dugoročne snove. Pred vama je decenija uspeha tokom koje ćete izgraditi sve ono o čemu ste dugo sanjali.

Blizanci

Minuli trud uložen u tuđe projekte sada se vraća višestruko. Dovoljno dugo ste radili za druge i čekali da neko prepozna vaš trud, sada je vreme da vam se sve vrati sa kamatom. Novac će početi da pristiže i od poslova koje ste davno pokrenuli, a na koje ste gotovo zaboravili. Možete očekivati neočekivani finansijski priliv iz starih poslovnih izvora, kao i brojne prilike za napredovanje sve do 2036. godine.

Škorpija

Zahvaljujući izuzetnoj intuiciji, prepoznaćete prave šanse pre svih ostalih. Vaša intuicija u narednom periodu biće nepogrešiva. Idealan je trenutak da iz fioke izvučete stare, odložene ideje i konačno ih sprovedete u delo, jer vas život nagrađuje za dosadašnje strpljenje. Život će vas konačno nagraditi za sve što ste do sada podnosili u tišini.

(Informer)