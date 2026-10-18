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DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 19. OKTOBAR: Rak da pazi šta priča na poslu, a Devica šta potpisuje, Ribe imaju porodične probleme

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

18. 10. 2026. u 20:00

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SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 19. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА ПОНЕДЕЉАК, 19. ОКТОБАР: Рак да пази шта прича на послу, а Девица шта потписује, Рибе имају породичне проблеме

Foto: Deposit/ andriano_cz

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mesec u kući društvenog života i novca fokusira vas na izlaske, druženja s prijateljima, ali i na društveni ili politički angažman. Aspekt između Merkura, planete komunikacija u kući novca i Jupitera donosi vanredne izdatke.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Merkur, vladalac vašeg posla, u kući partnerstva, pravi napet aspekt s Jupiterom u kući privatnog života donoseći vam probleme u porodici. Mesec u kući karijere upozorava na sukobe sa šefovima, naročito sa ženama.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Vaš vladalac Merkur u kući posla pravi izazovan aspekt sa Jupiterom u kući komunikacija donoseći vam finansijske i probleme sa ugovorima, sporazumima, dokumentacijom. Potreban je dodatni oprez u saobraćaju.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući novca gde se nalazi i Pluton, simbol novca, donosi vam uvećanje prihoda, ali pazite kako trošite. Umetnici mogu da očekuju uspeh i manju zaradu. Pazite se intriga i spletki na poslu.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Vladalac vašeg posla i finansija, Merkur, obrazuje napet aspekt sa vašim vladaocem Suncem u kući novca, budite oprezniji sa finansijama. Mesec u kući partnerstva gde se nalazi i Pluton donosi probleme zbog ljubomore i posesivnosti.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, pravi napet aspekt sa Jupiterom, vladaocem partnerskih odnosa, donoseći vam sukobe sa voljenom osobom i nadređenima. Pazite šta potpisujete. Nesanica.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Kvadrat između Merkura i Jupitera u kućama novca upozorava na finansijske probleme pa se klonite nepotrebnih troškova. Mesec u kući ljubavi, slobodnim Vagama donosi mogućnost upoznavanja sa nekim preko interneta.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Mesec u kući privatnosti gde se nalazi i vaš vladalac Pluton, planeta sukoba, donosi probleme sa ukućanima, a napet aspekt između Merkura u vašem znaku i Jupitera u kući karijere sa nadređenima. Pad imuniteta.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Merkur, planeta komunikacija, pravi izazovan aspekt sa vašim vladaocem Jupiterom čineći vas sklonim preterivanju. Susret sa starom simpatijom na putu, predavalju, seminaru, preko interneta. Pazite se finansijskih prevara.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Napeti aspekti Merkura, planete komunikacija, u kući biznisa, donosi vam probleme na kraćem putovanju, sa ugovorima, dogovorima. Sukobi sa članovima porodice. Mesec u kući posla donosi manje finansijske dobitke.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Merkur u kući karijere pravi kvadrat sa Jupiterom u sedmoj kući donoseći probleme u komunikaciji sa nadređenima i voljenom osobom. Mesec u vašem znaku gde ga čeka Pluton donosi dobitke preko privatnog biznisa, javne delatnosti.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Vaš vladalac Jupiter koji upravlja i vašom karijerom, pravi napet aspekt sa Merkurom, vladaocem partnerskih odnosa i privatnog života, donoseći vam finansijske i porodične probleme. Potreba za osamljivanjem.

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