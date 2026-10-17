EU POKREĆE NADZOR ARKTIKA IZ SVEMIRA: Rusija i Amerika u fokusu nove strategije Brisela

EVROPSKA unija će pokrenuti program nadzora Arktika koristeći svoje satelitske sisteme 2027. godine kao deo širih napora za poboljšanje regionalne povezanosti i suprotstavljanje rastućim ruskim i američkim ambicijama, pišu američki mediji, pozivajući se na novu arktičku strategiju bloka.

Foto: Berit Kessler/Alamy/Profimedia

Ovaj program, napominje se, koristiće satelitske sisteme EU Kopernikus i Galileo „za otkrivanje pretnji na Arktiku“.

Prema agenciji, Evropska unija će takođe pokrenuti inicijativu za zaštitu podmorskih kablova u regionu.

Štaviše, strategija uključuje obavezu EU da održava redovne samite o arktičkim pitanjima i da zajednički finansira i organizuje projekte sa regionalnim partnerima.

Prema pisanju medija, strategija će biti objavljena sledeće nedelje.

Ranije je direktor Odeljenja za evropske poslove u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova Vladislav Maslenjikov izjavio da Evropska unija i njene države-članice nisu spremne da odustanu od politizacije pitanja saradnje na Arktiku i da nameravaju da krenu putem eskalacije.

