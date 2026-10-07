DAN ZA DRUŽENJE I POSLOVNE RAZGOVORE Astro savet za sredu, 7. oktobar: Evo na koje znake utiče spoj Merkura i retrogradne Venere

MERKUR, planeta intelekta, komunikacija, logike, biznisa, mentalnog stanja, od 7. do 11. oktobra, pravi konjunkciju sa retrogradnom Venerom na osmom stepenu tajanstvene, pronicljive, intuitivne Škorpije, koji simbolizuje novac, opasnosti, strast, moć.

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Ovaj planetarni spoj pravi izazovne aspekte, kvadrate, sa Marsom u Lavu i retrogradnim Plutonom u Vodoliji donoseći prilike za uvećanje prihoda, ali i za izlaske, druženje sa prijateljima, poslovne razgovore, pregovore i kontakte, kao i povratak bivših ljubavnih partnera. Najviše utiče na Škorpije, Bikove, Lavove i Vodolije.

Danas imamo i egzaktan sekstil između Marsa na petom stepenu Lava i Urana na petom stepenu Blizanaca, aspekt koji donosi nagle odluke, genijalna otkrića i uspeh u poslovima koji nisu "vezani" za jedno mesto i koji podstiču originalnost i inventivnost. Ovaj sjajan aspekt će najviše osetiti Lavovi, Blizanci, Vodolije i Strelci.