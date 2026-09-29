POSLE VIŠE OD JEDNOG VEKA: Naučnici otkrili novu vrstu divlje mačke

NAUČNICI su u Boliviji identifikovali novu vrstu divlje mačke, što predstavlja izuzetno značajno otkriće za proučavanje biodiverziteta Južne Amerike. Mala pegava mačka, koja je dobila naučni naziv Leopardus tilcayo, živi u oblačnim šumama Bolivije, u područjima koja su teško dostupna i još uvek nedovoljno istražena.

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Ovo otkriće privuklo je posebnu pažnju naučne javnosti jer je reč o prvoj novoopisanoj vrsti divlje mačke posle više od jednog veka. Istraživači su, naime, dugo verovali da životinje koje pripadaju ovoj populaciji predstavljaju varijantu već poznatih vrsta iz roda Leopardus.

Međutim, detaljnija istraživanja pokazala su da su razlike mnogo značajnije nego što se ranije mislilo. Pored spoljašnjih karakteristika, naučnici su analizirali i genetički materijal životinja. Rezultati su pokazali da se ova populacija genetički razlikuje od srodnih vrsta, što je omogućilo istraživačima da je izdvoje kao zasebnu vrstu.

Posebno je zanimljivo to što ova životinja nije bila potpuno nepoznata nauci. Pojedinačni primerci i zapažanja postojali su i ranije, ali nije bilo dovoljno dokaza da se oni zvanično proglase novom vrstom. Upravo su savremene metode genetičke analize pomogle da se reši višedecenijska naučna nedoumica.

Leopardus tilcayo pripada grupi malih južnoameričkih mačaka, koje su po načinu života često veoma teške za proučavanje. Za razliku od velikih predatora, ove životinje mogu da žive u gustim šumama i na planinskim terenima, zbog čega ih istraživači retko direktno susreću.

Bolivijske oblačne šume predstavljaju posebno značajno stanište za brojne biljne i životinjske vrste. Zbog velike nadmorske visine, strmih terena i česte oblačnosti, pojedini delovi ovih ekosistema i dalje su slabo istraženi. Naučnici zato veruju da bi buduća istraživanja mogla da donesu još otkrića.

Identifikacija nove vrste nije važna samo sa stanovišta taksonomije. Poznavanje tačnog broja vrsta i njihove rasprostranjenosti predstavlja osnovu za njihovu zaštitu. Ukoliko se utvrdi da Leopardus tilcayo ima ograničeno stanište ili malu populaciju, informacije dobijene ovim istraživanjem mogle bi da pomognu u planiranju mera očuvanja.

Naučnici sada žele da saznaju više o načinu života ove mačke, njenoj ishrani, kretanju i veličini populacije. Za to će biti potrebna dodatna terenska istraživanja i praćenje životinja u njihovom prirodnom okruženju.

Ovo otkriće ujedno podseća da, uprkos napretku tehnologije i savremene nauke, na Zemlji i dalje postoje životinjske vrste koje mogu da ostanu neprimećene decenijama. Činjenica da je nova vrsta divlje mačke prepoznata tek sada pokazuje koliko još toga ostaje da se otkrije u najudaljenijim delovima planete.

(Northeastern Global News)

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