MISTERIOZNI MEDVEDI NA KURILIMA: U sebi nose osobine dve vrste, ukrštene bez mešanja čoveka

KLIMATSKE promene glavni su uzrok pojave hibrida polarnog i mrkog medveda na Kunaširu u Sahalinskoj oblasti.

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Topljenje arktičkog leda primorava polarne medvede da se kreću ka jugu, dok se mrki medvedi šire ka severu, zbog čega se njihova staništa preklapaju i dolazi do prirodnog ukrštanja, izjavili su biolozi.

Kunašir je najjužnije ostrvo Velikog kurilskog arhipelaga. Klima je umereno vlažna i morska — leta su prohladna i maglovita, dok su zime blage i snežne.

-Glavni razlog pojave hibrida polarnog i mrkog medveda na Kunaširu biolozi vide u klimatskim promenama, zbog kojih su staništa dve vrste počela da se preklapaju. Topljenje arktičkog leda primorava polarne medvede da se kreću ka jugu u potrazi za hranom, dok se mrki medvedi, naprotiv, šire ka severu, objasnio je biolog Dmitrij Fjodorov.

Prema rečima biologa Dmitrija Safonova, na istim područjima tako se susreću srodne vrste koje su ranije naseljavale potpuno različite ekosisteme.

-Ukrštanje se odvija prirodnim putem, bez intervencije čoveka, rekao je on.

Safonov je dodao da su slični slučajevi zabeleženi i u Kanadi 2006. godine, gde se takvi hibridi nazivaju „pizli“ — naziv nastao spajanjem engleskih reči polar (polarni) i grizzly (grizli).

sputnikportal.rs

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