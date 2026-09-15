STIŽE ASTROLOŠKI PREOKRET KAKAV NISMO OČEKIVALI: Venera u Škorpiji i pun Mesec pokreću skrivene istine – evo ko je na udaru!

DRUGA polovina septembra donosi snažne astrološke promene koje će posebno pogoditi Ovnove, Rakove, Vage i Škorpije. Ljubav, posao, novac i važne životne odluke dolaze u prvi plan, a neke situacije više neće moći da se odlažu.

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Nakon perioda posvećenog sređivanju obaveza, svakodnevne rutine i životnih prioriteta, energija postaje znatno intenzivnija. Venera prelazi u Škorpiju, Merkur se kreće kroz Vagu, dok se krajem meseca približava pun Mesec u Ovnu. Istovremeno, napeti astrološki aspekti mogu pokrenuti teme koje su dugo bile potisnute ili izbegavane.

Pred mnogima se zato mogu otvoriti važna pitanja u ljubavi i odnosima, posebno kada su u pitanju poverenje i emocije, ali i teme vezane za posao, finansije i donošenje velikih životnih odluka.

Ovan

Ovnovima bi druga polovina septembra mogla doneti utisak da se njihovo strpljenje neprestano stavlja na probu. Iako su poznati po tome što vole da probleme rešavaju odmah i bez mnogo razmišljanja, okolnosti će od njih sada zahtevati potpuno drugačiji pristup - više strpljenja, promišljenosti i kontrole nad impulsivnim reakcijama.

Merkur u Vagi u prvi plan stavlja odnose sa drugima i način komunikacije, ali istovremeno povećava mogućnost nesporazuma i otvara prostor za ozbiljne razgovore. Posebno oko 18. septembra, opozicija Merkura i Saturna može doneti osećaj pritiska, kritike ili utisak da vas neko sputava i postavlja pred vas zahteve koje trenutno teško možete da ispunite. Zbog toga bi Ovnovi u ovom periodu mogli biti skloniji raspravama, neslaganjima i mentalnoj iscrpljenosti.

Ipak, najveći preokreti tek dolaze krajem meseca, kada će se pritisak dodatno pojačati i neke situacije konačno doći do svoje kulminacije.

Pun Mesec u Ovnu, koji stiže 26. septembra, mogao bi da označi vrhunac jedne važne lične priče. Nešto što vas već neko vreme opterećuje više neće moći da se gura u stranu, pa bi pred vama mogla biti odluka, preokret ili potreba da konačno reagujete.

Budući da se pun Mesec događa upravo u znaku Ovna, njegova energija mogla bi biti posebno snažna za pripadnike ovog znaka. Mnogi Ovnovi mogli bi osetiti potrebu da preseku ono što ih koči, promene pravac kojim idu ili napokon izgovore ono što su dugo držali u sebi. Ovo je trenutak kada odlaganje više nije opcija, već je vreme za konkretan potez.

Zato je za Ovnove najvažnije da u ovom periodu ne donose velike odluke pod naletom emocija. Pre nego što preseku ili naprave važan korak, trebalo bi da zastanu, razmisle i daju sebi dovoljno vremena da sagledaju situaciju iz svih uglova.

Rak

Rakovi bi u drugoj polovini septembra mogli da osete pojačan pritisak, posebno kada se suoče sa poslovnim obavezama, porodičnim pitanjima i odgovornostima koje su dugo preuzimali na sebe. Sve ono što su mesecima pokušavali da izdrže mogli bi sada početi da osećaju mnogo intenzivnije.

Mars se tokom ovog perioda nalazi u Raku, što pojačava potrebu za reakcijom, ali istovremeno stvara osećaj da se mnoge stvari ne mogu rešiti onoliko brzo koliko biste želeli. Marsov kvadrat sa Saturnom već je doneo frustracije, zastoje i osećaj da vam nešto stoji na putu, dok se pitanje odgovornosti nastavlja kao jedna od glavnih tema tokom septembra.

Kako mesec odmiče, Rakovi bi mogli postati nervozniji i emotivno osetljiviji nego inače. Reči i osećanja koja su dugo potiskivali mogli bi konačno izaći na površinu, naročito u odnosima sa porodicom, partnerom ili kolegama i nadređenima na poslu.

Situaciju dodatno komplikuje njihova potreba da zaštite ljude do kojih im je stalo. Dok će pokušavati da budu oslonac drugima, mogli bi imati utisak da se od njih stalno nešto traži, a da pritom niko ne primećuje koliko su i sami iscrpljeni.

Promena dolazi krajem meseca, kada Mars 27. septembra prelazi u Lava. Tada se pažnja postepeno usmerava na novac, samopouzdanje, lične vrednosti i pitanje koliko zaista cenite ono što imate i što ulažete u druge.

Najvažnije je da Rakovi ne ignorišu sopstveni umor i da nauče da naprave razliku između tuđih problema i svojih. Ne morate uvek vi biti osoba koja će sve rešiti i nositi na svojim leđima.

Vaga

Vagama bi druga polovina septembra mogla da bude posebno zahtevna jer će se naći pred situacijama koje od njih traže upravo ono što najčešće pokušavaju da izbegnu - donošenje jasnih odluka, zauzimanje stava i otvoreno pokazivanje onoga što zaista žele.

Merkur 10. septembra ulazi u Vagu, pa komunikacija, dogovori i međuljudski odnosi postaju još važniji. Ipak, sredinom meseca stvari se dodatno komplikuju kada Venera, planeta koja vlada Vagom, dolazi u napet aspekt sa Plutonom. Ova astrološka kombinacija može pojačati emocije, otvoriti pitanja kontrole i razotkriti probleme koji su dugo bili prikriveni iza želje da se održi mir.

Najviše bi mogli da trpe ljubavni odnosi. Partner ili bliska osoba mogli bi od Vage zahtevati odgovor koji je dugo odlagala, dok odnos koji je naizgled bio stabilan može pokazati svoju mnogo složeniju stranu. Ono što je prećutano sada bi moglo postati nemoguće ignorisati.

Dodatna prekretnica stiže krajem meseca. Sunce 22. septembra ulazi u Vagu, ali ubrzo potom pun Mesec u Ovnu, znaku koji se nalazi nasuprot Vagi, stavlja u prvi plan pitanje ravnoteže između ličnih potreba i potreba odnosa. To može doneti važan trenutak u ljubavi, braku, poslovnom partnerstvu ili bilo kom odnosu koji im je od velikog značaja.

Vage će zato morati da se zapitaju: da li je vredno ćutati samo da bi se sačuvao mir ili je konačno došlo vreme da jasno postave granice i kažu šta zaista žele.

Škorpija

Škorpije u drugoj polovini septembra očekuje veoma intenzivan period, u kojem će emocije i situacije koje su dugo bile potisnute teško moći da ostanu skrivene. Pred njima su dani koji mogu doneti snažna osećanja, važne spoznaje i prekretnice u odnosima.

Venera je 10. septembra ušla u Škorpiju, zbog čega ljubav, privlačnost, bliskost i lične vrednosti dolaze u prvi plan. Međutim, već 15. septembra Venera pravi kvadrat sa Plutonom, aspekt koji se u astrologiji povezuje sa ljubomorom, posesivnošću, potrebom za kontrolom i snažnim borbama za prevlast. Sve ono što je dugo bilo prećutano moglo bi sada izaći na površinu.

Najviše promena moguće je upravo na ljubavnom planu. Neka tajna mogla bi biti otkrivena, pitanje poverenja ponovo otvoreno, a partner ili osoba koja vam je važna mogla bi zahtevati da konačno pokažete svoje prave namere. Ako je odnos već neko vreme nestabilan, ovaj period mogao bi jasno pokazati da li između vas postoji dovoljno čvrst temelj ili je vreme za promenu.

Pažnju bi trebalo posvetiti i finansijama. Venera u Škorpiji može pokrenuti teme zajedničkog novca, dugova, troškova i materijalne sigurnosti. Zato nije trenutak za impulsivne odluke – posebno one koje su vođene jakim emocijama.

Najveći izazov za Škorpije biće da prihvate da ne mogu uvek da kontrolišu svaki događaj, tuđe reakcije ili ishod neke situacije. Ponekad će upravo puštanje kontrole biti ono što im donosi najveće olakšanje.

(Informer)