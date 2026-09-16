PODRŠKA UTICAJNIH OSOBA, PRIZNANJA, ZARADA Astro savet za sredu, 16. septembar: Evo na koje znake utiče sekstil između planeta novca i mašte
DANAS na nebu imamo egzaktan aspekt između Neptuna na trećem (komunikacije) stepenu Ovna, znaka akcije, i retrogradnog Plutona na trećem stepenu Vodolije, znaka neočekivanih promena.
Neptun simbolizuje kreativnost, a Pluton moć regeneracije, dominaciju, harizmu, unutrašnju snagu, bogatstvo, nagli uspon onda kada sve izgleda izgubljeno.
Ovaj aspekt podstiče intuiciju, istraživački duh i donosi velike promene, prvenstveno Ovnovima i Vodolijama, a zatim i Vagama, Lavovima, Blizancima i Strelcima. Ovi znaci će imati veću potrebu za preispitivanjem i analiziranjem nečega što je do sada bilo skriveno ili nedovoljno jasno (Neptun). Takođe, mogu da očekuju novčane dobitke ili priznanja zahvaljujući poslovima koje su ranije uspešno priveli kraju, kao i rešavanje starih dugova. Osim napredovanja u karijeri, ovaj aspekt donosi i uspeh u javnim delatnostima i uspostavljanje kontakata sa uticajnim osobama od kojih mogu da očekuju podršku ili pomoć.
Astrološke kuće u vašem horoskopu, u kojima se nalaze Neptun i Pluton, pokazaće oblasti života u kojima vas očekuju promene.
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