Panorama

PODRŠKA UTICAJNIH OSOBA, PRIZNANJA, ZARADA Astro savet za sredu, 16. septembar: Evo na koje znake utiče sekstil između planeta novca i mašte

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

16. 09. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DANAS na nebu imamo egzaktan aspekt između Neptuna na trećem (komunikacije) stepenu Ovna, znaka akcije, i retrogradnog Plutona na trećem stepenu Vodolije, znaka neočekivanih promena.

ПОДРШКА УТИЦАЈНИХ ОСОБА, ПРИЗНАЊА, ЗАРАДА Астро савет за среду, 16. септембар: Ево на које знаке утичe секстил између планета новца и маште

Foto: Deposit/ Nobilior

Neptun simbolizuje kreativnost, a Pluton moć regeneracije, dominaciju, harizmu, unutrašnju snagu, bogatstvo, nagli uspon onda kada sve izgleda izgubljeno.

Ovaj aspekt podstiče intuiciju, istraživački duh i donosi velike promene, prvenstveno Ovnovima i Vodolijama, a zatim i Vagama, Lavovima, Blizancima i Strelcima. Ovi znaci će imati veću potrebu za preispitivanjem i analiziranjem nečega što je do sada bilo skriveno ili nedovoljno jasno (Neptun). Takođe, mogu da očekuju novčane dobitke ili priznanja zahvaljujući poslovima koje su ranije uspešno priveli kraju, kao i rešavanje starih dugova. Osim napredovanja u karijeri, ovaj aspekt donosi i uspeh u javnim delatnostima i uspostavljanje kontakata sa uticajnim osobama od kojih mogu da očekuju podršku ili pomoć.

Astrološke kuće u vašem horoskopu, u kojima se nalaze Neptun i Pluton, pokazaće oblasti života u kojima vas očekuju promene.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KADA CILJ DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat

KADA CILj DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat