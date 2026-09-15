OTKRILI TAJNU DUGOVEČNOSTI? Japan ima rekordan broj ljudi starijih od 100 godina
BROJ osoba starih 100 ili više godina u Japanu dostigao je u septembru rekordnih 107.677, beležeći rast 56. godinu zaredom, saopštilo je japansko Ministarstvo zdravlja.
Ukupan broj stogodišnjaka porastao je za 7.914 u odnosu na prethodnu godinu, čime je prvi put premašena granica od 100.000.
Žene čine 87,6 odsto ove grupe, sa ukupno 94.298 osoba, saopštilo je Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne zaštite, prenosi agencija Kjodo.
Podaci, prikupljeni na osnovu registra stanovništva sa stanjem na dan 1. septembar, pokazuju da je broj muškaraca i žena starih 100 i više godina porastao za 1.400, odnosno 6.514.
Još 54.294 osobe napuniće 100 godina tokom fiskalne 2026. godine, što je povećanje od 1.984 u odnosu na prethodnu godinu.
- Zadovoljni smo što mnogi ljudi žive duže i ostaju aktivni, delom zahvaljujući napretku medicinske tehnologije - rekao je ministar zdravlja Keničiro Ueno na konferenciji za novinare.
On je istakao da, kako stanovništvo nastavlja da stari, izuzetno je važno da se sistem socijalne sigurnosti učini održivim.
Troškovi socijalne sigurnosti u Japanu rastu iz godine u godinu zbog pada nataliteta i starenja stanovništva, što vrši pritisak na javne finansije, posebno s obzirom na to da je fiskalno stanje zemlje već najlošije među velikim razvijenim ekonomijama.
Fujo Kišimoto, stanovnica Kjota rođena 20. decembra 1911. godine, sa 114 godina je najstarija žena, dok je Hikaru Kato, muškarac iz Kumamota rođen 2. maja 1914. godine, sa 112 godina najstariji muškarac u Japanu.
Prosečan broj stogodišnjaka na 100.000 stanovnika u Japanu iznosio je 87,51. Broj stogodišnjaka u Japanu iznosio je 153 davne 1963. godine, kada je prvi put počelo prikupljanje podataka.
Od 1970. godine, kada je taj broj iznosio 310, on je rastao iz godine u godinu, premašivši 1.000 1981. godine, 10.000 1998. godine i 50.000 2012. godine.
(Sputnjik)
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