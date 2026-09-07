PROBLEMI U PARTNERSKIM ODNOSIMA I SA FINANSIJAMA: Astro savet za ponedeljak, 7. septembar
MESEC, simbol emocija, raspoloženja, doma, porodice, danas prelazi četiri stepena znaka Lava, praveći opoziciju sa Plutonom, planetom novca i strasti.
Taj aspekt Lavovima donosi priliv energije i entuzijazma, ali i dramatične situacije kada je reč o partnerskim odnosima.Ova opozicija donosi i probleme u porodičnim odnosima, naročito sa ženama.
Lavice će biti "kraljice drame", Vodolije mogu imati problema u odnosu sa partnerom, i ljubavnim i poslovnim, a Bikovi s članovima porodice, dok Škorpije očekuju sukobi sa autoritetima, nadređenima ili roditeljima.
Pluton je i planeta novca, pa ova opozicija upozorava i na finansijske probleme.
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