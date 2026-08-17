DOBAR DAN ZA PISCE I IZDAVAČE Astro savet za ponedeljak, 17. avgust: Evo koji su znaci danas pod uticajima planeta komunikacija i povreda

MERKUR u vatrenom znaku Lava, 17. avgusta, pravi trigon sa retrogradnim Saturnom u vatrenom znaku Ovna.

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Merkur je planeta komunikacija, a Saturn discipline, Lav znak kreativnosti, a Ovan inicijative, tako da ovaj sjajan vatreni trigon podstiče na akciju rođene u drugoj dekadi vatrenih (Ovan, Lav, Strelac) i vazdušnih znakova (Blizanci, Vaga, Vodolija).

Donosi uspeh u pisanju, novinarstvu, izdavaštvu, diplomatiji, privatnom biznisu, putovanja u inostranstvo, lakše dobijanje "papira" u inostranstvu, talenat za strane jezike, ugledne, obrazovane prijatelje...

Danas se takođe obrazuje i jedan napet aspekt, kvadrat između Marsa u Raku i Neptuna u Ovnu, koji upozorava na opasnost od porodičnog (Rak) nasilja (Mars), agresivnih i osoba u alkoholisanom stanju ili pod dejstvom opojnih sredstava. Pošto Mesec (slabiji pol), koji vlada Rakom, danas ulazi u Škorpiju i pravi samo napete aspekte, žene su više ugrožene. Na udaru su martovski Ovnovi, junski Rakovi, septembarske Vage i decembarski Jarčevi.

Ovaj aspekt nosi i opasnost od vode (davljenje), alergija, virusa, trovanja hranom, infekcija izazvanih ubodom insekata...