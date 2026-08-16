VELIKO NAUČNO OTKRIĆE: Evo gde su pronađeni ostaci divova iz ledenog doba

NAUČNICI su na morskom dnu, kod obale Tajvana, otkrili kosti nogu koje pripadaju denisovcima – drevnim ljudskim rođacima.

Foto Tanjug/Jessica Christian/San Francisco Chronicle via AP

Ovo otkriće je iznenadilo antropologe: sudeći po veličini fosila, ove jedinke su bile visoke i do 190 centimetara i teške 90 kilograma. To ih čini najkrupnijim pripadnicima njihove loze iz doba ledenog doba.

Fosilizovane kosti, butnu i golenjaču, naučnici su izvukli sa dna Tajvanskog moreuza. Analiza sačuvanih proteina pokazala je da su pripadale denisovcima, koji su se od neandertalaca odvojili pre oko 550.000 godina. Naučnici su i ranije znali da su pripadnici ove grupe imali veliki mozak, masivne vilice i krupne zube. Međutim, od skeleta ispod lobanje gotovo ništa nije bilo sačuvano, pa do sada nije bilo moguće proceniti njihovu visinu i telesnu građu.

Rekonstrukcija je pokazala da je jedan od vlasnika pronađenih kostiju bio visok oko 180 centimetara i težak 83 kilograma, dok je drugi dostizao visinu od 190 centimetara i težio više od 90 kilograma. Poređenja radi, Homo erectus, koji su ranije živeli u ovom regionu, bili su niži za 20–30 centimetara i lakši za 20–30 kilograma, dok prosečna visina savremenog muškarca iznosi oko 175 centimetara.

Ovo otkriće dovodi u pitanje Bergmanovo pravilo, prema kojem se telesne dimenzije sisara povećavaju što su bliže polovima, a smanjuju prema ekvatoru. Denisovci, koji su živeli u relativno toplom regionu, bili su krupniji od mnogih severnih populacija tog vremena.

Prema mišljenju naučnika sa Univerziteta u Tokiju, njihove impozantne telesne dimenzije pomagale su im u lovu na krupnu divljač, od planinskih koza do opasnih predatora, uz upotrebu prilično jednostavnih oruđa.

Anatomija kostiju takođe ukazuje na to da su ovi divovi gotovo neprestano bili na nogama. Snažne koštane izbočine karakteristične su za drevne lovce koji su dnevno prelazili desetine kilometara. Deo ovih fizičkih karakteristika denisovci su mogli da naslede od Homo sapiens: genetičari znaju da su se ove dve vrste u Aziji aktivno ukrštale i dobijale zajedničko potomstvo.

Vest o impresivnoj veličini tajvanskih ostataka odmah su prihvatili teoretičari zavere i ljubitelji alternativne istorije. Glavni zagovornik ove teorije postao je nezavisni istraživač Džimi Korseti. On je na društvenim mrežama direktno izjavio da pronađene kosti pripadaju biblijskim nefilimima — tajanstvenim divovima koji se pominju u Knjizi postanja i Knjizi brojeva.

Prema drevnim predanjima i „Knjizi Enohovoj“, nefilimi su bili potomci palih anđela („čuvara“) i zemaljskih žena. Prema legendama, ovi surovi divovi doneli su haos na Zemlju, zbog čega je Bog poslao Veliki potop kako bi očistio svet, dok su se duhovi poginulih divova pretvorili u zle duhove.

Teoretičari zavere u tajvanskim fosilizovanim ostacima odmah su videli dva „dokaza“ u prilog ovoj legendi: kao prvo, denisovci su po visini bili gotovo 20 centimetara viši od proseka, a kao drugo, kosti su izvučene direktno sa morskog dna, što su na društvenim mrežama odmah protumačili kao tragove biblijskog potopa.

Ipak, naučnici ovakva tumačenja posmatraju sa dozom ironije. Prisustvo kostiju na dnu Tajvanskog moreuza ima mnogo prozaičnije objašnjenje: tokom ledenog doba nivo Svetskog okeana bio je znatno niži, pa se na mestu današnjeg moreuza prostiralo kopno. Kasnije, kada su se lednici otopili, to područje je jednostavno bilo potopljeno.

Što se tiče „gigantizma“, denisovci su, iako su se po visini izdvajali među svojim savremenicima, bili daleko od mitskih čudovišta iz apokrifa — bili su ljudi, samo izuzetno snažni i dobro prilagođeni surovim uslovima svog vremena.

Istraživanje je objavljeno u časopisu „Bioarhiv“ (bioRxiv). Vest o otkriću ogromnih kostiju odmah su prihvatili teoretičari zavere.

sputnikportal.rs

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