VELIKI FINANSIJSKI HOROSKOP ZA 2026: Ruska astrološkinja otkriva koga čekaju promene i poslovni preokreti

DOK se bliži 2026. godina, mnogi se pitaju da li će konačno ući u period većih prihoda, sigurnijeg posla i finansijskog mira ili ih očekuju novi izazovi, troškovi i borba za stabilnost. Prema tumačenjima poznate ruske astrološkinje Tamare Globe, 2026. godina biće izrazito dinamična na planu novca za sve horoskopske znakove - ali ne na isti način.

Foto: Profimedia

Nekoga čeka novac koji menja život, nekoga veliki poslovni skok, a nekoga ozbiljna lekcija o trošenju, dugovima i odgovornosti prema sebi. Astrološka slika godine govori o ubrzanim promenama, iznenadnim prilikama, neočekivanim troškovima, ali i retkim šansama koje se, kako kaže Globa, "ne propuštaju ako slušate intuiciju i ne plašite se da napravite korak napred".

Ovo je veliki finansijski horoskop za 2026. godinu - detaljno, znak po znak, uz naglasak na novac, posao, karijeru, ulaganja, troškove i savete kako da izvučete maksimum iz onoga što vam nebo nudi.

OVAN - godina velikih skokova, ali i test samokontrole

Foto Shutterstock

Za Ovnove, 2026. godina deluje kao ubrzani film - sve se dešava brzo, naglo i intenzivno. Već od početka godine ulazite u fazu kada više ne možete da "spavate na staroj slavi". Ako ste prethodnih godina ulagali u znanje, kontakte, ideje ili privatni posao, 2026. počinje da aktivira rezultate.

Na polju posla i novca, proleće donosi snažnu aktivaciju. Moguće su ponude koje deluju neobično ili rizično, ali iza kojih stoji potencijal za ozbiljan finansijski skok. Ovo je godina u kojoj mnogi Ovnovi mogu da promene poziciju, sektor ili čak karijeru. Astrolog savetuje da ne odbijate prilike samo zato što vas plaše - upravo u izazovu stoji rast.

Leto donosi saradnju sa jakim ljudima, autoritetima ili osobama koje vam otvaraju nova vrata. Bićete primećeni, a vaš rad može dobiti veću vidljivost, što dugoročno vodi ka većim primanjima. Kraj godine naglašava mogućnost bonusa, povišice ili dodatnog izvora prihoda.

Međutim, postoji zamka: trošenje iz afekta. Ovan voli da nagradi sebe, a 2026. godina može da vas navede na prevelike kupovine - kola, putovanja, tehniku. Savet astrologa: svaku veću kupovinu "prespavajte" bar jednu noć.

U emotivnom i porodičnom smislu, moguće su promene vezane za stanovanje - preseljenje, uređenje prostora, pa i zajednički život. Sve to, naravno, povlači i finansijske odluke. Ako naučite da planirate, nećete se kajati. Ovo je godina kada Ovan može da zaradi više nego ranije, ali i da sve potroši ako ne uvede red u budžet.

BIK - spora, ali stabilna zarada i naplata svega što ste gradili

Foto Shutterstock

Za Bikove, 2026. je godina postepenog, ali sigurnog rasta. Nema dramatičnih promena preko noći, ali ima jedne tihe snage koja radi u vašu korist. Sve što ste strpljivo gradili - odnose, posao, reputaciju, štednju - počinje da pokazuje rezultate.

Na polju posla, prvi meseci godine donose osećaj da ulazite u novu fazu ozbiljnosti. Mnogi Bikovi će dobiti ponudu da preuzmu više odgovornosti, rukovodeće pozicije ili složenije poslove. Možda vam to u startu deluje naporno, ali finansijski će biti isplativo.

Novac ove godine dolazi iz stabilnih, dugoročnih izvora - stalni posao, višegodišnji projekti, saradnje koje već postoje. Neočekivani dobici su mogući kroz partnerstva, zajedničke investicije ili porodična pitanja (npr. prodaja imovine, podela nasledstva, ulaganje u porodični posao).

Leto naglašava kupovine koje pojačavaju osećaj sigurnosti - nekretnina, zemlja, nameštaj, ulaganja u dom. Astrološkinja savetuje Bikovima da ne beže od ulaganja koja na prvi pogled deluju "dosadno", jer upravo takve odluke dugoročno donose najviše mira.

Na emotivnom planu, Bikovi u vezama mogu da uđu u fazu dubljeg poverenja i zajedničkog planiranja budžeta, dok slobodni imaju šansu da upoznaju nekoga preko posla, poslovnih događaja ili zajedničkih projekata.

Savet za finansije: 2026. nije godina za agresivne rizike, već za pametno raspolaganje onim što već imate. Male, ali redovne uštede i planska ulaganja mogu vas dovesti do ozbiljne finansijske snage do kraja godine.

BLIZANCI - mreža kontakata postaje zlata vredna

Foto Shutterstock

Za Blizance, 2026. godina je kao velika društvena mreža koja se pretvara u novčanu vrednost. Vaša sposobnost da komunicirate, umrežavate se i brzo reagujete biće ključna za finansijski napredak.

Već početak godine donosi pojačanu aktivnost: pozivi, ponude, dogovori, kratki rokovi. Poslovi koji uključuju komunikaciju, medije, digitalne platforme, prodaju ili obrazovanje donose najviše benefita. Februar i septembar su posebno naglašeni kao meseci u kojima se mogu pojaviti bonusi, nagrade, pokloni ili iznenadni ulasci novca.

Blizanci ove godine moraju da nauče da svaku malu priliku shvate ozbiljno. Kratki projekti, honorarni poslovi i privremene saradnje mogu se ispostaviti kao veliki skok u nekom narednom periodu. Nemojte odbacivati saradnju samo zato što deluje "malo" - ove godine sitno pravi put ka krupnom.

Leto donosi putovanja koja nisu samo uživanje, već i posao. Mnogi Blizanci će spajati poslovne obaveze sa odlascima u druge gradove ili zemlje, a upravo tada mogu upoznati ljude koji otvaraju potpuno nove finansijske perspektive.

Jesen je vreme za promene vezane za dom - renoviranje, selidbu, reorganizaciju. To iziskuje troškove, ali vam dugoročno donosi bolju organizaciju života i rada.

Astrološki savet: čuvajte se rasipanja energije. Ako se uhvatite u mrežu previše obaveza, možete zaraditi dobro, ali se istrošiti psihički. Fokusirajte se na poslove koji imaju jasnu perspektivu rasta i ne bojte se da pregovarate o uslovima i ceni svog rada.

RAK - finansije povezane sa domom, porodicom i velikim životnim odlukama

Foto: Shutterstock

Rakove u 2026. godini prati priča o domu, porodici i unutrašnjoj sigurnosti. Novac, posao i karijera u velikoj meri će biti vezani za to kako raspoređujete energiju između posla i privatnog života.

Na polju posla, već proleće donosi pojačanu aktivnost. Rakovi mogu dobiti priliku za napredovanje, promenu sektora ili preuzimanje odgovornije pozicije. To u startu može delovati naporno, ali vam daje jaču poziciju i veće prihode.

Finansijski, mart i jun mogu doneti neočekivane troškove - kvar u domu, troškovi vezani za decu, roditelje, zdravstvena pitanja. Međutim, ono što u tom trenutku izgleda kao finansijski udar, kasnije može otvoriti vrata ka nečemu boljem (npr. prebacivanje na isplativije rešenje, bolji posao, racionalnije trošenje).

Leto je povoljno za pokretanje novih projekata i dodatnih izvora prihoda, naročito ako radite od kuće, online ili u porodičnom okviru. Jesen naglašava priče vezane za nekretnine - kupovinu, prodaju, nasleđe, ulaganje u stambeni prostor.

Na emotivnom planu, slobodni Rakovi lako mogu upoznati osobu sa kojom vide zajedničku budućnost, dok oni u vezama ili braku odlučuju o važnim koracima: zajedničkom životu, širenju porodice ili ulaganjima.

Savet astrologa: naučite da jasno razdvojite emotivne odluke od finansijskih. Pomažete svima, ali 2026. morate naučiti da ne dopustite da vaša dobrota postane razlog za finansijski minus.

LAV - nagrade, priznanja i novac koji dolazi uz vidljivost

Foto: Shutterstock

Lavovi će 2026. godinu pamtiti po javnoj afirmaciji i jačanju pozicije. Ako ste čekali svoje vreme da zasijate, ovo je jedna od godina koja vam to može omogućiti.

Poslovno, proleće donosi ključne preokrete - moguće je unapređenje, prelazak na bolju poziciju, otvaranje sopstvene firme ili ulazak u ozbiljniji projekat. Vaš rad, trud i talenat postaju vidljiviji drugima i to direktno utiče na finansije.

Novac dolazi kroz kreativne, nekonvencionalne ili "smele" ideje. Sve što radite srcem, autentično i drugačije, može da privuče ne samo pažnju, već i veoma konkretne prihode. Krajem godine moguć je bonus, nagrada, veća isplata za nešto na čemu ste dugo radili.

U jesen, Lavovi mogu razmišljati o kupovini ili promeni stambenog prostora, renoviranju, pa čak i selidbi zbog posla. Sve što radite na dug rok sada dobija jasniji oblik.

U ljubavi, Lavovi ulaze u period pojačane strasti i novog talasa romantike. Samci mogu upoznati osobu koja im osvetljava potpuno novi put, dok oni u vezama dobijaju priliku da obnove bliskost.

Savet astrologa: pazite na ego kada je novac u pitanju. Kada dođu uspeh i prihodi, može se pojaviti potreba da trošite radi utiska. Umesto toga, deo novca usmerite ka dugoročnim ciljevima - štednji, nekretnini, obrazovanju.

DEVICA - godina velikih odluka i pametnih finansijskih poteza

Foto: Shutterstock

Device ulaze u 2026. godinu sa osećajem da moraju da naprave ozbiljne rezove i nove strukture. Više ne možete da trpite haos u poslu, nepravdu u radnom okruženju ili poslove ispod svog nivoa.

Proleće donosi projekte koji traže hrabrost: možda promena posla, prelazak u drugi sektor, dodatna edukacija ili prelazak u sopstveni biznis. Sve to nosi rizik, ali i mogućnost za mnogo veće prihode u budućnosti.

Finansije se tokom prvog dela godine drže stabilno, ali ne spektakularno. Pravi skok dolazi u jesen, kada se uklapaju kockice koje dugo stoje "na čekanju". Pozicije na kojima ste dugo bili potcenjeni mogu odjednom postati izvor priznanja, pa i finansijske nadoknade.

Porodično, moguće su promene vezane za odgovornosti - briga o starijim članovima, ulaganja u dom, dogovori oko imovine. Sve to iziskuje racionalno planiranje.

Ljubavni život kod Device 2026. godine dobija mekšu, prisniju notu. Oni koji su u stabilnim pričama mogu da učvrste odnos, dok slobodne Device mogu ući u vezu koja ima jasnu perspektivu braka ili zajedničkog života.

Savet astrologa: ne plašite se da kažete "ne" poslovima i ljudima koji vas iscrpljuju. U finansijskom smislu, 2026. nagrađuje Device koje nauče da cene svoje vreme i znanje, a ne rade sve za "sitno" iz osećaja dužnosti.

VAGA - talenat pretvarate u novac, a harmonija u sigurnost

Foto: Shutterstock

Vagama 2026. godina donosi period kada se talenti i lični izraz pretvaraju u konkretne rezultate. Sve ono što volite da radite - bilo da je umetnost, estetika, komunikacija, rad sa ljudima - sada može da postane izvor ozbiljnije zarade.

Na poslu, proleće otvara horizonte - mogući su novi projekti, saradnje sa inostranstvom, rad na vidljivijim pozicijama ili jačanje ličnog brenda. Vaša sposobnost da balansirate, pregovarate i uvažite sve strane biće prepoznata kao vrednost.

Finansije su tokom većeg dela godine stabilne, sa povremenim iznenadnim prilivima - pokloni, nagrade, honorari, dodatni poslovi. Septembar i novembar traže više opreza, jer se tada mogu pojaviti skriveni troškovi, dugovi ili nejasni ugovori.

U ljubavi, Vage ulaze u fazu kada žele ozbiljnost, sigurnost i mir. Oni u vezama mogu doneti odluke o zajedničkom životu, braku ili većim zajedničkim ulaganjima. Slobodne Vage mogu privući zrelu, stabilnu osobu koja donosi sigurnost, ne haos.

Savet astrologa: pazite da ne trošite novac na tuđi utisak. Estetika, garderoba, lepi predmeti - sve je to lepo, ali 2026. od vas traži da napravite jasnu granicu između luksuza i realnih mogućnosti. Ulaganja u znanje, lični razvoj i posao biće daleko isplativija.

ŠKORPIJA - godina sudbinskih finansijskih odluka

Foto Shutterstock

Škorpije ulaze u 2026. sa snažnom porukom kosmosa: vreme je da preuzmete kontrolu nad sopstvenom sudbinom. Ovo je jedna od godina kada možete da napravite ogroman zaokret - finansijski, poslovno, pa i u smislu životnog pravca.

Već u februaru i aprilu mogu se pojaviti prilike koje deluju kao "test hrabrosti" - nova investicija, partnerstvo, prelazak u potpuno drugačiji posao, ulazak u zajednički projekat. Astrološkinja savetuje da dobro proverite sve detalje, ali da ne propuštate šanse samo iz straha.

Finansijski, Škorpije mogu napokon da počnu da naplaćuju svoj trud i znanje. Ovo je godina kada se možete osloboditi nekih starih dugova, loših ugovora ili situacija u kojima ste bili potcenjeni. Drugi deo godine, posebno jesen, naglašava teme nasleđa, nekretnina, ulaganja u zemlju ili zajedničku imovinu.

Porodično, biće važnih odluka vezanih za stanovanje, podelu odgovornosti, brigu o bližnjima. Emotivno, mnoge Škorpije žele stabilnost - manje dramatičnih veza, više realne podrške.

Savet astrologa: prestanite da potcenjujete sopstvenu vrednost. U finansijskom smislu, 2026. nagrađuje Škorpije koje postave jasne granice i nauče da kažu "ovo košta".

STRELAC - novac kroz širenje horizonata i hrabre odluke

Foto Shutterstock

Strelčeve u 2026. godini prati tema širenja, putovanja, učenja i rizika koji se isplati. Ovo je godina u kojoj se mnoge stvari dešavaju "na putu" - u inostranstvu, kroz strane saradnike, kurseve, nove oblasti rada.

Na polju posla, proleće donosi mogućnost saradnje sa strancima, rada online za strano tržište ili prelaska u posao koji ima veze sa edukacijom, savetovanjem, medijima ili putovanjima. Sve što vas izvlači iz rutine može postati izvor prihoda.

Finansije se kreću uzlaznom linijom, ali uz povremene uspone i padove. Mart i jul su ključni za donošenje odluka koje mogu dugoročno promeniti sliku vašeg budžeta - pametna investicija, promena posla, prelazak na bolje plaćen angažman.

Leto donosi veliki nalet energije i produktivnosti, pa je to period u kojem možete završiti projekte koji stoje već neko vreme. Jesen naglašava teme doma, uređenja prostora i želju za fizičkim osloncem nakon godine punih kretanja.

U ljubavi, Strelčevi mogu doživeti potpuno novi pravac - selidbu zbog partnera, vezu na daljinu, upoznavanje nekoga iz druge kulture.

Savet astrologa: pazite da ne "procuri" novac na sitnice - putovanja, druženja, izlaske, sitne užitke. U redu je da živite punim plućima, ali barem jedan deo prihoda usmerite na dugoročne ciljeve.

JARAC - stabilnost, rad i nagrada za disciplinu

Foto: Shutterstock

Za Jarčeve, 2026. godina deluje kao velika potvrda truda. Nije lako, nije labavo, ali je vrlo isplativo. Sve što radite ozbiljno, sistematično i odgovorno biće podržano.

Na polju posla, proleće donosi iznenadne ponude - možda promenu firme, sektora ili prelazak na unapređenje koje ste dugo čekali. Astrološkinja savetuje da ne odbijate prilike samo zato što znače veću odgovornost - upravo tu stoje i veći prihodi.

Finansijski, sredina godine naglašava bonuse, nagrade, povišice, kao i mogućnost da napokon osetite da ste na "čvrstom tlu". Ovo je dobra godina za dugoročne investicije - štednju, osiguranje, penzione fondove, nekretnine.

Porodično, leto donosi radost i osećaj stabilnosti - moguće proširenje porodice, nova zajednica, kupovina većeg stana ili kuće. Jesen je povoljna za kreativne projekte i hobije koji mogu postati dodatni izvor prihoda.

U ljubavi, Jarčevi ulaze u fazu većeg razumevanja i mira. Nekima će se otvoriti prostor za novu vezu koja je ozbiljna od samog starta.

Savet astrologa: nemojte dozvoliti da vas prethodna razočaranja spreče da prihvatite dobru priliku. Vi ste od onih koji napredak "zarade", a 2026. je godina koja upravo to nagrađuje.

VODOLIJA - novac koji menja život i nova faza postojanja

Foto Shutterstock

Ako je verovati Tamari Globi, Vodolije su jedne od najvećih "zvezda" 2026. godine kada je reč o finansijama i životnim preokretima. Ovo je godina u kojoj novac ne dolazi samo kao broj na računu - dolazi kao simbol nove faze života.

Na polju posla, već januar može doneti iznenadnu priliku - novi projekat, digitalni posao, ulazak u tehnološki sektor, saradnju sa inostranstvom ili projektom koji je vezan za inovacije. Sve što je moderno, drugačije i "ispred vremena" ide vam u korist.

Finansijski, januar i avgust su meseci koji mogu biti prelomni. Tada se mogu pojaviti novčani tokovi koji menjaju vaš status - bolji ugovor, veliki projekat, mogućnost da krenete u sopstvenim putem ili da skalirate ono što već radite.

Vodolije ove godine moraju naučiti da se ne plaše sopstvene veličine. Mnogi od vas osećaće unutrašnji poziv za lični razvoj - kurs, nova veština, promena profesije, duhovni rad. Sve to, posredno, otvara i nove izvore prihoda.

Porodično, leto naglašava mogućnost kupovine, renoviranja ili uređenja prostora, dok jesen ističe uspehe u kreativnim i slobodnim profesijama.

U ljubavi, Vodolije ulaze u period dubljeg razumevanja. Oni u stabilnim vezama osećaju veću bliskost, a slobodne Vodolije mogu ući u vezu koja je potpuno drugačija od svega što su do sada doživeli.

Savet astrologa: novac koji dolazi 2026. godine nemojte tretirati kao prolazni talas, već kao priliku da promenite strukturu života - da se oslobodite dugova, loših ugovora i poslova koji vas iscrpljuju.

RIBE - skriveni izvori novca i moć važnih razgovora

Foto Shutterstock

Ribe u 2026. godini ulaze u fazu u kojoj komunikacija, intuicija i kontakti postaju ključ finansijskog napretka. Ovo je godina u kojoj vam se putevi otvaraju kroz ljude - kroz razgovore, dogovore, pregovore, poruke i pozive.

Početak godine donosi prve naznake novih saradnji. Poslovne ponude mogu doći iz pravaca koje niste očekivali - preko poznanika, starog prijatelja, nekoga koga niste videli godinama. Ne odbijajte pozive na sastanke i razgovore - iza nekih se kriju ozbiljne šanse.

Finansijski, maj i decembar nose energiju iznenadnih prilika - mali projekat koji naraste, honorarni posao koji postane stalni, ideja koja se "zapali". Takođe, mogući su prihodi iz "skrivenih" izvora - rad iz senke, anonimni rad, pomoć drugima koja vam se vraća.

Leto donosi produktivnost, završavanje započetih projekata i jačanje reputacije. Jesen naglašava potrebu da promenite ili unapredite životni prostor - renoviranje, uređenje, selidba.

Na emotivnom planu, Ribe će osetiti želju za iskrenim, dubokim razgovorima. Ljubav dolazi kroz razumevanje i podršku, a ne kroz dramatične poteze.

Savet astrologa: verujte svojoj intuiciji kada je novac u pitanju. Ako osećate da neko ili nešto nije iskreno u poslovnom smislu - udaljite se. 2026. nagrađuje Ribe koje biraju saradnje u kojima se osećaju mirno, poštovano i viđeno.

(Ona.rs)

BONUS VIDEO - "STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3