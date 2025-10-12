PLASTIČNE FLAŠE BIĆE PROMENJENE: EU naredila promenu evo u čemu se sastoji

PLASTIČNE flaše uskoro će doživeti novu važnu promenu, nakon uvođenja čepa koji se ne skida.

Ova novina, vođena ekološkim zahtevima i evropskim regulativama, ima za cilj da smanji uticaj mikroplastike i da podstakne održiviju ekonomiju u proizvodnji ambalaže.

Evropska unija je odredila da od 2025. godine boce napravljene od PET plastike moraju da sadrže najmanje 25% reciklirane plastike u svom sastavu.

NOVE DIREKTIVE EU O SASTAVU PLASTIČNIH BOCA

Ova mera, sadržana u novoj ekološkoj direktivi koja je stupila na snagu 1. januara 2025, ima za cilj da značajno smanji proizvodnju nove (virgin) plastike i da podstakne reciklažu. Udeo reciklirane plastike povećaće se na 30% do 2030. godine, sa konkretnim uticajem na čitav proizvodni ciklus, prenosi Blic.

Iako dodavanje reciklirane plastike može bocama dati nešto drugačiji izgled – često tamniju ili žućkastu nijansu – garantuje se da će osnovne karakteristike kao što su higijena, otpornost i funkcionalnost ambalaže ostati nepromenjene. Proizvođači će morati da prilagode svoje procese kako bi ispunili nove standarde, obezbeđujući istovremeno bezbednost i kvalitet proizvoda.

UTICAJI I PREDNOSTI NOVE STRUKTURE BOCA

Ova transformacija uklapa se u širi okvir inicijativa usmerenih na borbu protiv zagađenja mikroplastikom – materijama koje se raspadaju u sićušne čestice i predstavljaju sve veću pretnju morskim i kopnenim ekosistemima. Upotreba flaša sa većim sadržajem recikliranog materijala doprinosi smanjenju potražnje za fosilnim sirovinama, čime se smanjuje i ugljenični otisak proizvodnog lanca.

U Italiji, kao i u ostatku Evropske unije, sprovođenje ovih mera posmatra se kao ključan korak u borbi protiv ekološkog zagađenja i u promociji prelaska ka cirkularnoj ekonomiji. Promene neće biti odmah očigledne potrošačima, ali predstavljaju značajan pomak ka održivosti plastične ambalaže.

Proizvođačke kompanije moraće da prevaziđu tehničke izazove kako bi obezbedile da uvođenje reciklirane plastike ne ugrozi bezbednost hrane niti trajnost proizvoda u ambalaži. Ipak, očekivane ekološke koristi su značajne – smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i manji obim plastičnog otpada koji završava na deponijama ili u spalionicama.

BORBA PROTIV MIKROPLASTIKE I ULOGA INOVACIJA U AMBALAŽI

Evolucija plastičnih flaša deo je šireg globalnog napora da se ograniči širenje mikroplastike, koja često nastaje raspadanjem plastičnih materijala fosilnog porekla. Pored čepa koji se ne skida, uvedenog da bi se sprečilo rasipanje sitnih delova, novi sastav boca predstavlja još jedan važan korak u borbi protiv ovog ekološkog problema.

Korišćenje visokokvalitetne reciklirane plastike i optimizacija proizvodnih procesa od ključnog su značaja za smanjenje prisustva mikroplastike u životnoj sredini i za podsticanje odgovornijeg modela potrošnje.

Italija, angažovana na više frontova u zaštiti životne sredine, usklađuje se na ovaj način sa evropskim direktivama, doprinoseći razvoju ambalažnog sektora ka održivijim i inovativnijim rešenjima.

Prelazak na boce sa minimalnim sadržajem reciklirane plastike ne samo da smanjuje zavisnost od fosilnih resursa, već podstiče i cirkularni proizvodni sistem, u kojem se materijali ponovo koriste i vrednuju, smanjujući rasipanje i negativne uticaje na ekosistem.

