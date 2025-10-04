SA DNA MORA IZVUČENO BLAGO U VREDNOSTI OD MILION DOLARA: Da li to deo flotile koja je nosila “kraljičin nakit” vredan 400 miliona

VIŠE od 1.000 srebrnih novčića i 5 zlatnika, ukupno vrednih oko milion dolara, pronašla je posada američkog broda Džast rajt. Novčići su završili na dnu mora u brodolomu španskog broda 1715. godine, saopštila je kompanija za spasavanje brodova.

Foto Shutterstock

Ovo blago sa više od 1.000 srebrnih novčića, reala, pronađeno je kod dela Floride poznatog kao Obala blagodeti, dok je pet zlatnika, eskuda, pronađeno u posebnom nalazu, prenose američki mediji.

U saopštenju kompanije "Kvins džuls" navodi se da je otkriven deo ogromnog bogatstva koje je nosila flota koja je prevozila bogatstva Novog sveta nazad u Španiju, koju je uragan pogodio 31. jula 1715. godine.

Kompanija je saopštila da istoričari procenjuju da je u oluji izgubljeno oko 400 miliona dolara zlata, srebra i nakita.

Ovo otkriće nije samo o samom blagu, već i o pričama koje ono priča. Svaki novčić je deo istorije, opipljiva veza sa ljudima koji su živeli, radili i plovili tokom zlatnog doba Španskog carstva. Pronalaženje 1.000 njih u jednom pronalasku je i retko i izvanredno, rekao je u saopštenju direktor operacija kompanije Sal Gutuzo.

Kompanija je saopštila da poseduje ekskluzivna prava na spasavanje ostataka iz brodoloma.

U saopštenju Kvin džuls navodi da su novčići kovani u španskim kolonijama Meksiku, Peruu i Boliviji.

Stanje novčića sugeriše da su bili deo jednog kovčega ili pošiljke koja se prosula kada se brod raspao u besu uragana. Pronađeni novčići biće pažljivo konzervirani pre nego što budu izloženi javnosti. U toku su planovi da se odabrani komadi izlože u lokalnim muzejima, navodi se u saopštenju.

Flota od 11 brodova 24. jula 1715. je isplovila iz Havane za Španiju kako bi isporučili "kraljičin nakit" - nakit i zlato vredne najmanje 400 miliona dolara, a sve je izgubljeno na moru tokom uragana kod obale Floride 31. jula 1715. godine.

Državni zakon nalaže da blago pripada Okružnom sudu Sjedinjenih Američkih Država na Floridi, a država će proceniti blago i zadržati 20 odsto njegove vrednosti, dok će preostalih 80 odsto biti podeljeno među onima koji su ga našli.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta