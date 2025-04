NAJVEĆI OSVAJAČ ZODIJAKA Horoskop „Novosti“: Karakteristike Ovna - Veliki profeionalac i mali diktator

Muškarci rođeni u ovom vatrenom, kardinalnom (pokreće promene) znaku, dostojanstvenog su držanja, uglavnom visoki. Žene su atraktivne, najčešće svetlijeg tena ili svetlih očiju i kose (plava ili nijansirana u crveno). Oba pola su ljubitelji sporta i sportskog stila oblačenja, ali žene vole i damski "autfit".

Kao prvi zodijački znak, uvek mora da bude prvi i uvek je spreman za akciju i na mentalnom i na fizičkom planu. Rođeni lider, kojim upravljaju Mars i Pluton, planete akcije i energičnosti, harizmatičnosti, moći i novca. A pošto je Sunce egzaltirano (ima naglašen uticaj) u Ovnu, on je ambiciozan, direktan, preduzimljiv, dinamičan, ali i duhovit, što mu daje specifičan šarm. Ako je Sunce loše aspektovano, zna da bude samoljubiv, egocentričan, a zbog uticaja Marsa je netolerantan, nestrpljiv, impulsivan, nametljiv, često drzak.

Ovan je inače jednostavan, ne komplikuje život. Pošto je Ovan vatreni znak, uglavnom je koleričnog temperamenta, vrstan polemičar, s kojim ćete teško izaći na kraj na verbalnom planu. Interesuju ga ratna strategija i politika. Voli putovanja, ali i oružje, naročito vatreno (Mars u Ovnu), često ima kolekcije oružja.

Beskompromisni borac koji mora da ostvari ono što je naumio, ako treba i glavom kroz zid, jer smatra da cilj opravdava sredstvo (makijavelista). Hrabar, odlučan, trezven. Brz, ne trpi odugovlačenje, ne može da čeka. Postoje dva tipa muškaraca rođenih u ovom znaku, mirniji i onaj eksplozivan (naročito ako je Sunce u kvadratu sa Uranom), prava usijana glava.

BUĐENjE MAŠTE ALI I ZABLUDA

POČETAK proleća rezervisan je za prelazak Sunca preko znaka Ovna, ali ove godine, prvi put posle 163 godine, u Ovnu se nalazi i Neptun, simbol intuicije, podsvesti, umetnosti, mašte, duhovnosti, ideala, ali i obmana, iluzija, zabluda. Ova planeta, koja upravlja Ribama, i Strelcima, prelaziće preko Ovna narednih 14 godina, što znači prvi i poslednji put u našim životima. Osim ako se ljudski vek u međuvremenu ne produži. A to je, priznaćete, malo verovatno.

Pošto je Neptun sada na početku prve dekade Ovna, najviše utiče na martovske Ovnove, jer će oko četiri godine prelaziti preko njihovog Sunca (vitalnost, volja, svest, ugled). Budući da do 16. aprila praviti konjunkciju s Merkurom u Ribama, biće to period buđenja inspiracije i mašte umetnika, naučnika, lekara. S druge strane, ovaj aspekt upozorava i na opasnost od prevara, obmana i zabluda, i to martovske Ovnove, septembaske Vage, junske Rakove i decembarske Jarčeve.