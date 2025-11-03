MEĐUNARODNI DAN REZERVATA BIOSFERE: Očuvanje prirode kao osnova održive budućnosti

MEĐUNARODNI dan rezervata biosfere obeležava se svake godine 3. novembra. Cilj obeležavanja je podizanje svesti o važnosti zaštite prirode i pronalaženju ravnoteže između ekonomskog, društvenog i ekološkog razvoja.

Foto: Shutterstock

Rezervati biosfere predstavljaju ključne prostore u kojima se povezuju nauka, lokalne zajednice i održive prakse kako bi se očuvali prirodni resursi i biološka raznovrsnost. Oni su svojevrsne laboratorije održivog razvoja, gde čovek i priroda koegzistiraju u harmoniji.

Srbija se ponosi time što ima dva zvanična UNESKO rezervata biosfere i što učestvuje u jednom prekograničnom projektu koji spaja više zemalja regiona i Evrope:

• Golija–Studenica — Prvi rezervat biosfere u Srbiji, proglašen 2001. godine. Obuhvata Park prirode Golija i manastir Studenicu, jedno od najznačajnijih kulturno-duhovnih mesta u zemlji, koje se takođe nalazi na UNESKO listi svetske baštine. Golija je poznata po izuzetnoj raznovrsnosti biljnih i životinjskih vrsta, čistim planinskim rekama i očuvanoj šumskoj vegetaciji.

Foto: A. Stevanović

• Bačko Podunavlje — Proglašeno 2017. godine, ovo područje često nazivaju „srpskim Amazonom“. Prostire se u severozapadnom delu Vojvodine, duž toka Dunava, i prepoznatljivo je po močvarnim staništima, šumama vrba i topola, kao i po bogatom živom svetu u kojem obitavaju orlovi belorepani i crne rode.

Prekogranični rezervat biosfere Mura–Drava–Dunav, poznat kao „Evropski Amazon“, prostire se na teritorijama Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Austrije i Srbije. Naša zemlja je u ovaj sistem uključena kroz Specijalne rezervate prirode Gornje Podunavlje i Karađorđevo, čime je postala deo najveće zaštićene rečne mreže u Evropi.

Foto: Društvene mreže

Rezervati biosfere nisu samo simboli prirodne lepote, već i modeli budućnosti — prostori u kojima se uči kako živeti u skladu sa prirodom, razvijati lokalne zajednice i čuvati resurse za generacije koje tek dolaze.