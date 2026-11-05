POZORIŠNA KRITIKA: Sigismund u supermarketu

"Život je san". Po motivima Kalderonove drame. Režija: Selma Spahić. Novosadsko pozorište

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OD trenutka kada začuđena publika, na sceni vidi supermarket "San" (naziv je napisan na radnom odelu pomoćnog radnika Sigismunda), pa do pobede potlačenih (i uspavanih) nad neoliberalnim kapitalizmom, ali i u revoluciji za osvajanje slobode, ne prođe mnogo. U predstavi Selme Spahić (dramaturg Dimitrije Kokanov), vodi se, u nešto više od sat vremena, rat sa još jednim suparnikom - baroknim tekstom Pedra Kalderona de la Barke, u kome princa Sigismunda otac-kralj baci kao malog u tamnicu, iz dinastičkih razloga, a onda dvorski forum ustanovi (posle mnogo godina) da bi bilo najbolje uspavati ga u tamnici, pa probuditi u stvarnosti, na dvoru...

Tako bi zbunjeni Sigismund, posle dosta godina provedenih u mraku i neslobodi zamenio san za stvarnost (ili obrnuto) i bez panike prihvatio novu politiku vlasti. Selma Spahić, na osnovama Kalderonovog vrlo poznatog teksta gradi novu građevinu, najpre u supermarketu - neoliberalni, nepravedni, ubitačni po pamet i život (Sigismund je u tom segmentu malo "usporen"), oličen u noćnom događanju zatvorenog supermarketa, koji mučeni Sigismund pere prljavom vodom, u koji uplove likovi iz sadašnjice, ali sa imenima iz originalne drame "Život je san".

U lepo izvedenoj dekonstrukciji, pred našim očima će se radnja smeniti - pomoćni radnik Sigismund će postati utamničeni, pa oslobođeni princ, a ostali "personaž" i noćni razulareni posetioci, Kalderonovi junaci - Bazilije (Arpad Mesaroš), Klotaldo (Ištvan Kereši), Rosaura (Evelin Nađ), Klari (Bence Salai), Astolfo (Robert Ožvar), a onda i Stela (Nora Pašćik), odreda izvrsni u obe "stvarnosti"...

Očekivana aktuelnost u dijalogu Selme Spahić i Dimitrija Kokanova sa Kalderonovom univerzalnom porukom da su i život i san podjednako stvarni i nestvarni, ako se menja pogled na život, nije izostala. Potpuno je jasan kontekst ove predstave, koja bi, eventualno, mogla da se zove makar malo drugačije, jer, ipak, nije po Kalderonu. Novi Sigismund, koga je zaista moćno predstavio Žolt Mendrei, ne bori se samo da razume svet u kome se san pretvara u (politički) stvarnost, a život u snoviđenje, nego se, dok je u supermarketu, svesno i srčano bori i svoj strah od nasilja preobraćuje u strast za pravdom, a kad pred nama postane princ, žudi za onim poljupcem, koji i žabe pretvara u prinčeve, a kako ne bi potlačene prodavce! Njegova pobuna je neprestano i borba za ljubav, pa će, "štekovan" u daleki red u publici, u frenetičnom ritmu (istorije?) sa scene (kompozitor Vladimir Pejković) dočekati Isauru sa elanom pobednika u nepoštednoj borbi.

Predstava "Život je san" u viziji rediteljke i dramaturga svedoči o impresivnom radu i vrlo zanimljivom rezultatu u radioničkom postupku (scenografija Mirna Ler, kostim Selena Orb), ali ostaje utisak da je bilo neophodno nešto više pozorišne (ako ne dramske) argumentacije, makar još toliko da izvor gledaočevog razumevanja složenog scenskog zahvata bude više sopstveno razumevanje, nego rediteljsko i dramaturško objašnjenje na sajtu Ujvideki sinhaza.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.