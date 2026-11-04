"ROĐEN SAM DA VJERUJEM": Promocija knjige Uroša Tihomirovog Joksimovića u SKC "Sveti Sava" u Subotici
U Srpskom kulturnom centru "Sveti Sava" u Subotici sutra će biti predstavljena knjiga Uroša Tihomirovog Joksimovića "Rođen sam da vjerujem".
Delo „Rođen sam da vjerujem“ predstavlja spoj ličnog svedočanstva mladog pisca iz Berana i duhovnih pouka. Kako se junački nosi sa cerebralnom paralizom, te mu je motorika na minimumu, on je knjigu napisao palcem leve ruke, jedinim delom tela koji može delimično da kontroliše.
Iako mu bolest ograničava mnoge fizičke radnje, on svedoči da istinska snaga ne leži u telesnoj snazi, već u duhu koji veruje, ljubi i zahvaljuje. Tako u svom delu svedoči o lepoti života, a smisao njega vidi upravo u veri u Hrista Vaskrsloga, koji nas blagosilja i snaži da nosimo krst u ovome životu i priprema nas za Carstvo nebesko.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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