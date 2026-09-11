U ČAST BRANKA RADIČEVIĆA: Danas počinje jubilarna, 55. kulturna manifestacija u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu

ČUVAJUĆI zlatonosnu stražilovsku liniju pevanja Branka Radičevića i potonjih srpskih pesnika, jubilarno 55. Brankovo kolo počinje danas i trajaće do 17. septembra u Sremskim Karlovcima, na Stražilovu i u Novom Sadu.

Foto: Brankovo kolo

Čuvena manifestacija biće otvorena u 11 časova, u biblioteci "Branko Radičević" (Soba Dejana Medakovića) u Sremskim Karlovcima. Svečano otvaranje odvijaće se pod motom "Oj, Karlovci, mesto moje drago,/ ko detence došao sam amo."

Slavnu pesničku manifestaciju svojom originalnom besedom o Branku Radičeviću otvoriće ugledni srpski pesnik Duško Novaković.

Na svečanom otvaranju nastupiće pesnici raznih generacija: Ranko Čolaković, Julija Kapornjai, Damir Malešev, Kosta Kosovac, Marija Prgomelja i Georgije Marković. Glumački darovi kroz poeziju Branka Radičevića i deo monodrame "Ja Mina, Brankova" zasjaće od strane stalnih saradnika Brankovog kola, dramskih umetnika, Danice Petrović i Boška Petrova. Muzičke delove programa na harmonici i uz gitaru ispuniće talentovani učenici Osnovne škole "23. oktobar" iz Sremskih Karlovaca.

Na taj deo programa ponovo će se uključiti pesnik Damir Malešev, ali sada kao gitarista koji će otpevati kultnu Brankovu pesmu "Pevam danju, pevam noću", kompozitora Kornelija Kovača. Ponovo će se uključiti nova grupa đaka pomenute škole, koji će recitovati antologijsku poeziju naših pesnika sa korifejem srpskog romantizma, večno mladim Aleksijem Brankom Radičevićem na čelu.

Parastos u utorak U utorak, 15. septembra u Srpskoj pravoslavnoj Crkvi Svetog oca Nikolaja u Sremskim Karlovcima, u 13.30 biće održan tradicionalni parastos Aleksiju Branku Radičeviću. Činodejstvovaće arhiepiskop sirmijski i mitropolit sremski gospodin Vasilije sa karlovačkim sveštenstvom i bogoslovima. U Karlovačkoj bogosloviji "Sveti Arsenije Sremac" u 14 časova biće održana "Hrišćanska tema". Ove godine ona glasi: "O stvaralačkoj radosti", a govoriće Nebojša Dugalić.

U subotu, 12. septembra, biće održani tradicionalni programi na Stražilovu pod motom: "Amo, živo, cveću poitajte,/ pa ga s` mladi puno nakidajte". Najpre, u 10 časova, pesnik Ivan Despotović, dobitnik nagrada "Stražilovo" i "Pečat varoši sremskokarlovačke", prislužiće sveću i položiti cveće na Brankov grob i spomenik (1885) i kazati svoju pesmu posvećenu Radičeviću, a zatim će glumica Danica Petrović govoriti dve Brankove pesme ("Ukor" i "Devojka na studencu").

Sišavši novom stazom sa vrha, u jedanaest časova kod "Brankovog čardaka", uz spomenik Branku (1974, rad Jovana Soldatovića), svečano će biti uručena prestižna nagrada "Stražilovo", koja se održala čak pola veka. Ovogodišnji laureati su Živko Nikolić (za ukupno pesničko delo) i Ana Ranđić, Anđela Cvijetinović i Georgije Marković (za najbolje pesničke knjige objavljene u Brankovom kolu). Posle uručenja nagrade, krenuće poznati "Stražilovski miting poezije".

Tokom odvijanja jubilarnog 55. Brankovog kola biće održani važni programi koji su se održali kroz vreme kao nezamenljivi amblemi Brankovog kola. Već u nedelju, 13. septembra u 18 časova, u Šahovskom klubu Novog Sada, biće održan 38. pesnički turnir u šahu pod motom: "Mnogo li se tada kadikada/ u se glava pouzdala mlada". Daleke 1849. godine, 2. aprila u Zemunu, Jovan Đorđević (osnivač Srpskog narodnog pozorišta i autor teksta himne "Bože pravde") zapisao je ovu rečenicu o Branku: "Šaha je igrao vrlo vešto i vrlo brzo pokretao figure."

U sredu, u 11 časova, pod motom: "A u veče u svojoj starosti,/ da se setiš sunašca mladosti", u programu "Susret s pesnikom", nastupiće Laslo Blašković.