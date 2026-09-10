DECENIJE NEGOVANJA PESNIČKIH TALENATA: Manifestacija "Matićevi dani" u Ćupriji počela u znaku dvostrukog jubileja

POD sloganom „Prošlost dugo traje“ u Ćupriji je danas u OMŠ „Dušan Skovran“ otvorena manifestacija „Matićevi dani“, koja je ove godine u znaku dva jubileja – 45 godina od osnivanja „Matićevih dana“ i 40 godina od osnivanja legata, odnosno Spomen-sobe književnika i akademika Dušana Matića, rođenog u Ćupriji.

Foto: Z. Rašić

U organizaciji Narodne biblioteke „Dušan Matić“, trajaće do 13. septembra, za kada je planiran i centralni događaj - dodela književne nagrade „Matićev šal“ za najbolju prvu pesničku zbirku mladog autora.

Izložba posvećena ovim jubilejima već je postavljena na gradskom trgu, sa panoima na kojima je tekstovima i fotografijama predstavljen istorijat manifestacije i legata, te bogato kulturno nasleđe koje se vezuje za Matićevo ime - jednog od najznačajnijih srpskih pesnika nadrealizma koji je bio i prevodilac, univerzitetki profesor, slikar, član Srpske akademije nauka i umetnosti...

Dušan Matić je testamentom ostavio svoju zaostavštinu, a Legat, koji već četiri decenije čuva uspomenu na velikog književnika, poveren je na čuvanje Narodnoj biblioteci u Ćupriji koja nosi njegovo ime, podseća Ljiljana Đorđević, direktorka te ustanove.

- U legatu se nalaze Matićeva lična biblioteka, originalni nameštaj, umetničke slike i kolaži, prepiska i rukopisi. Knjižna zaostavština je rešenjem Upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije upisana kao stara i retka bibliotečka građa od velikog značaja, a mladima je jedan od najzanimljivijih predmeta u Spomen-sobi pisaća mašina u kojoj i danas stoji papir sa započetom pesmom „Čovek ćuti“.

Foto: J. Branković Legat - Spomen soba Dušana Matića

Što se programa „Matićevih dana“ tiče, on je i ovog puta raznovrstan i bogat, prepun dešavanja. Prvog dana, nakon programa otvaranja, u četvrtak uveče, izvedena je predstava „Urbane legende“ Centra za kulturu Aleksinac, dok je petak, 11. septembar, posvećen mladima, uz takmičenje u kvizu „Šta znaš o Matiću?“ i predstavu. U subotu će u Biblioteci biti predstavljen bilten „45 godina Matićevih dana“, nakon čega slede pesnički susreti pomoravskih pesnika. Za isto veče u Muzeju „Horeum Margi – Ravno“ najavljena je izložba selektovanih likovnih radova pristiglih na konkurs „Matiću u čast“.

NAGRADA „MATIĆEV ŠAL“

Ko će od mladih pesnika starosti do 27 godina koji su se javili na konkurs za svoju prvu knjigu, objavljenu u periodu od 1. septembra prošle godine do 31. avgusta ove, biti nagrađen „Matićevim šalom“ - biće saopšteno 13. septembra, poslednjeg dana manifestacije. Ova nagrada je veliki podsticaj mladima za dalji književni rad i biće uručena u okviru programa završnog dana „Matićevih dana“ koji počinje u 10 sati u Narodnoj biblioteci.