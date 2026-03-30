O DETINJSTVU, NEŽNOSTI I PRAŠTANJU: Predstava Hrtefakta gostovala na Trijenalu u Milanu
NA prestižnom Trijenalu u Milanu, Hartefakt je minulog vikenda, 28. i 29. marta, izveo predstavu "Kako sam naučila da vozim", i to u četiri rasprodata izvođenja.
U režiji Tare Manić, u predstavi o detnjstvu, ljubavi, poverenju, povređivanju, ličnim granicama i praštanju, igraju Marta Bogosavljević i Svetozar Cvetković. Tokom boravka u Milanu, Manićeva je održala i radionicu za mlade umetnike pod nazivom "Nežnost kao metod".
Inače, Trijenale u Milanu, osnovano 1923. godine i važi za jedno od najznačajnijih smotri savremene umetnosti i dizajna u Evropi. U okviru njega, pre osam godina pokrenut je FOG festival za inovativne forme u pozorištu, performansu, igri i muzici.
