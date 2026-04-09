AMERIKANCI ŠOKIRANI POTEZOM IZRAELA: Vitkof hitno pozvao Netanjahua, pa tražio od Trampa jednu stvar
AMERIČKI zvaničnici navodno su šokirani obimom jučerašnjih izraelskih udara u Libanu, u kojima su pogođene bolnice i stradali brojni civili, a visoki zvaničnici ističu da to nije bio ishod koji je predsednik SAD Donald Tramp imao u vidu kada je premijeru Benjaminu Netanjahuu rekao da Liban nije obuhvaćen dvonedeljnim sporazumom o primirju sa Iranom, prenosi Channel 12.
Izveštaj navodi da je specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof juče pozvao Netanjahua i zatražio da smanji obim operacija u Libanu, nakon čega je zatražio od Trampa da tu poruku dodatno pojača u novom razgovoru.
Taj pritisak je, kako se navodi, doprineo tome da Izrael pristane na diplomatske razgovore sa Libanom naredne nedelje u Vašingtonu.
Prema navodima, američka inicijativa motivisana je zabrinutošću da bi nastavak borbi u Libanu mogao da ugrozi tekuće pregovore sa Iranom, s obzirom na to da je Teheran već zapretio da će preskočiti planirane razgovore u Pakistanu u subotu nakon jučerašnjih napada.
Ipak, iako je pristao na razgovore sa libanskom vladom, Izrael je signalizirao da neće obustaviti vojne operacije, dok su tokom protekla dva dana desetine raketa ispaljene na severne delove zemlje.
Evropske države, uključujući Nemačku, Austriju, Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Italiju, takođe su osudile izraelske napade na ciljeve Hezbolaha u Libanu, što je dodatno pojačalo međunarodni pritisak.
Prema izveštaju, sve je izraženije uverenje da će Vašington na kraju usmeriti Izrael ka suočavanju sa Hezbolahom ekonomskim i diplomatskim sredstvima, umesto nastavka vojne eskalacije.
