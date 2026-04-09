NATO SPREMAN ZA MISIJU U ORMUSKOM MOREUZU: Rute izneo sve detalje

NATO je spreman da odigra ulogu u eventualnoj misiji u Ormuskom moreuzu, ukoliko bude u mogućnosti, izjavio je danas generalni sekretar Alijanse Mark Rute.

Foto: Tanjug/AP Photo/Rafiq Maqbool

- Ako NATO može da pomogne, onda očigledno nema razloga da to ne učini - rekao je Rute tokom obraćanja u Vašingtonu, prenosi Rojters.

On je kazao da države članice čine sve što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp tražio kako bi se ojačao vojni savez, iako su neke u početku bile "pomalo spore" u pružanju podrške tokom sukoba SAD sa Iranom.

- Kada je došlo vreme da se obezbedi logistička i druga podrška koju su Sjedinjene Američke Države tražile u vezi sa Iranom, neki saveznici su bili, blago rečeno, pomalo spori. Istini za volju, bili su i donekle iznenađeni. Kako bi se zadržao element iznenađenja za početne napade, predsednik Tramp je odlučio da unapred ne obavesti saveznike - rekao je Rute tokom govora u Vašingtonu.

On je, međutim, dodao da sada vidi snažnu podršku širom Evrope.

- Ono što danas vidim širom Evrope jeste da saveznici pružaju ogromnu količinu podrške - rekao je Rute. On je kazao da gotovo bez izuzetka, saveznici rade sve što Sjedinjene Američke Države traže.

- Čuli su zahteve predsednika Trampa i na njih odgovaraju - dodao je Rute. Izjave Rutea usledile su nakon sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u sredu.

Kako su diplomate rekle za Rojters, on je pojedine prestonice obavestio da Tramp u narednim danima očekuje konkretne obaveze saveznika u vezi sa obezbeđivanjem Ormuskog moreuza. Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Said Hatibzadeh izjavio je ranije danas da je Ormuski moreuz otvoren, napominjući da je Iran posvećen miru na Bliskom istoku, ali da je skeptičan prema "drugoj strani".

- Ormuski moreuz je otvoren. Svaki civilni brod može da prođe uz smernice iranskih vlasti. To uputstvo je neophodno jer je, kao deo ovog rata, Iran minirao ključni plovni put, a te mine su ostale - rekao je on za ITV. Kako je naveo, Iranci imaju mape i lokacije za bezbedan prolaz.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: