"GROBARI" GLEDAJU I NE VERUJU: Ovo je Nenad Lalatović poručio minut posle meča Novi Pazar - Partizan
Novi Pazar i Partizan odigrali su zanimljiv meč poslednjeg, 30. kola uvodne faze Superlige Srbije, a potom je trener domaćih Nenad Lalatović na sebi svojstven način analizirao ovaj duel. I ne samo fudbal.
Podsetimo, Novi Pazar je poklekao u goleadi sa Partizanom, posle čega je strateg domaćih stao pred kameru TV Arena sport.
Ovako je sumirao utiske kada je upitan za komentar "da je Partizan bio bolji":
- Partizan nije bio bolji, ali je pobedio. Remi je bio pravedniji. Ali... Pre toga nešto drugo: Srbija, Crna Gora i naša košarka su izgubili velikog čoveka. Moram da kažem da mi je jako krivo, jer je bio neko ko je bio jako poseban... gospodin (Duško) Vujošević je bio poseban i izjavio bih saučešće njegovoj porodici. Neka počiva u miru - počeo je Lalatović, i time sigurno oduševio "grobare" i to kao veliki zvezdaš.
A onda, nastavak obraćanja - o samom meču:
- Odigrali smo jako kvalitetno, nismo imali petoricu igrača koji su bili naši starteri u prethodna četiri kola, naši nosioci igre. A ovako da odigramo proptiv njih... Primili smo golove kako smo primili, najpre na samom početku, pa petom, pa na povratni "pas" kad smo se vraća, a imali smo stopostotne šanse kada smo možda mogli i da pobedimo. Partizanu čestitam na fer i korektnoj igri, želim sve najbolje u daljem prvenstvu - zaključio je trener Pazaraca.
Tabela Superlige Srbije
Bonus video: Kad je Humska puna, a "grobari" iz srca pevaju na sav glas...
