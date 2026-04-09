"NJEGOVE CITATE KORISTIM NA SASTANCIMA S IGRAČIMA!" Srđan Blagojević nadmudrio Nenada Lalatovića pa otkrio - OVO!

Novi Pazar i Partizan odigrali su zanimljiv meč poslednjeg, 30. kola uvodne faze Superlige Srbije u fudbalu, a potom je trener crno-belih Srđan Blagojević na zanimljiv način sumirao utiske.

Podsetimo, Novi Pazar je poklekao u goleadi sa Partizanom, posle čega je strateg gostiju stao pred kameru TV Arena sport.

Ovako je analizirao pomenuti megdan:

- Kao što smo očekivali, teška, intezivna i zahtevna utakmica, u koju smo ušli prilično dobro. Kontrolisali prvih 20-ak minuta, a onda napravili greške koje su nas bacile u nervozu i gubitak samopouzdanja. To je rezultiralo šansama za našeg rivala. Neke od njih nije iskoristio, a jeste onu u najgorem trenutku po nas, u 45. minutu. Apsolutno smo svesni tih nedostataka koje imamo u ovom trenutku... Na neko srce smo izvukli drugo poluvreme, ne mnogo kvalitetno, koliko borbeno. Pazar nam je pravio mnogo problema, mi smo iskoristili u 2. poluvremenu, a najvažnije je bilo da pobedimo u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo. To će nam doneti određeni mir pred početak plej-ofa. Imamo sada nekih desetak dana da se pripremimo za te utakmice protiv ekipa koje su, u ovom trenutku, najbolje u Superligi. Mnogo je posla pred nama - istakao je strateg crno-belih.

I, gotovo u dahu, dodao sledeće:

- Ja ću samo... Završio bih time da ovom pobedom želimo da odamo počast ne samo jednom od najboljih trenera srpske košarke, već i srpskog sporta, Duletu Vujoševiću. Jednom od najuticajnijih trenera u našoj Srbiji. A pre svega iz razloga što sam ja lično mnoge sastanke sa igračima počinjao i završavao s njegovim citatima. Neka mu je večna slava - istakao je Blagojević.

