MORIKONE ZA KRAJ: Završen 23. Beogradski festival igre

POSLEDNjA predstava 23. Beogradskog festivala igre , "Noć Morikonea", u koreografiji Markos Moraua i izvođenju italijanske trupe Aterbaleto, odigrana je sinoć u Srpskom narodnom pozorištu.

Dušan Vukić

Sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a publika je umetnike ispratila dugim i snažnim ovacijama. Time je simbolično spuštena zavesa na festival koji je i ove godine potvrdio svoj međunarodni ugled.

Za Aterbaleto je ovo bilo četvrto gostovanje na festivalu, a ovoga puta veče je proteklo u znaku muzike Enio Morikonea, uz neverovatnu maštovitost španskog koreografa Markosa Moraua.

Tokom festivala izvedene su 24 predstave, učestvovalo je 15 trupa iz 11 zemalja. Festivalu je prethodila predstava koju je Barak Maršal pripremio za 11 mladih igrača iz Srbije, a zatim su se nizala koreografska dela Akrama Kana, Jasmin Vardimon, Ervea Kubija, Fernanda Mela...

Festival je pratilo oko 10.000 gledalaca, kao i brojni strani i domaći novinari i kritičari. Posebnu pažnju izazvala je predstava "Rozeo" francuske trupe Gratte Ciel, koja je prvi put festival izvela u otvoreni prostor, na Tašmajdanske bazene.

Pune sale, izuzetni komentari, i mnogo zadovoljnih poštovalaca umetničke igre, pratili su ovogodišnju ediciju, sve do poslednje zavese.