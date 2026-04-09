Kultura

MORIKONE ZA KRAJ: Završen 23. Beogradski festival igre

Dragana Matović

09. 04. 2026. u 17:15

POSLEDNjA predstava 23. Beogradskog festivala igre , "Noć Morikonea", u koreografiji Markos Moraua i izvođenju italijanske trupe Aterbaleto, odigrana je sinoć u Srpskom narodnom pozorištu.

МОРИКОНЕ ЗА КРАЈ: Завршен 23. Београдски фестивал игре

Dušan Vukić

Sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a publika je umetnike ispratila dugim i snažnim ovacijama. Time je simbolično spuštena zavesa na festival koji je i ove godine potvrdio svoj međunarodni ugled.

Za Aterbaleto je ovo bilo četvrto gostovanje na festivalu, a ovoga puta veče je proteklo u znaku muzike Enio Morikonea, uz neverovatnu maštovitost španskog koreografa Markosa Moraua.

Tokom festivala izvedene su 24 predstave, učestvovalo je 15 trupa iz 11 zemalja. Festivalu je prethodila predstava koju je Barak Maršal pripremio za 11 mladih igrača iz Srbije, a zatim su se nizala koreografska dela Akrama Kana, Jasmin Vardimon, Ervea Kubija, Fernanda Mela...

Festival je pratilo oko 10.000 gledalaca, kao i brojni strani i domaći novinari i kritičari. Posebnu pažnju izazvala je predstava "Rozeo" francuske trupe Gratte Ciel, koja je prvi put festival izvela u otvoreni prostor, na Tašmajdanske bazene.

Pune sale, izuzetni komentari, i mnogo zadovoljnih poštovalaca umetničke igre, pratili su ovogodišnju ediciju, sve do poslednje zavese.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAG LIČNOG I UMETNIČKOG RAZVOJA: Prva samostalna izložba fotografija mlade umetnice Mine Kostadinović iz Leskovca
Kultura

0 0

TRAG LIČNOG I UMETNIČKOG RAZVOJA: Prva samostalna izložba fotografija mlade umetnice Mine Kostadinović iz Leskovca

U Leskovačkom kulturnom centru(LKC) otvorena je izložba fotografija Mine Kostadinović, apsolventa na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na studijskom programu vizuelne komunikacije – modul fotografija. Mina je kraj svojih studija obeležila prvim samostalnim predstavljanjem leskovačkoj publici na izložbi jednostavnog, ali slojevotog naziva „O Procesu“.

09. 04. 2026. u 12:04

Politika
Tenis
Fudbal
