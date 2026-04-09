TRAG LIČNOG I UMETNIČKOG RAZVOJA: Prva samostalna izložba fotografija mlade umetnice Mine Kostadinović iz Leskovca

U Leskovačkom kulturnom centru(LKC) otvorena je izložba fotografija Mine Kostadinović, apsolventa na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na studijskom programu vizuelne komunikacije – modul fotografija. Mina je kraj svojih studija obeležila prvim samostalnim predstavljanjem leskovačkoj publici na izložbi jednostavnog, ali slojevotog naziva „O Procesu“.

I.Mitić

- Ova izložba predstavlja izbor od 36 radova nastalih tokom mog studiranja, kao trag jednog ličnog i umetničkog razvoja. Kroz radove pred vama bavim se procesom, ne samo u tehničkom smislu, već sam izabrala i fotografije koje pred publiku donose unutrašnji tok promene, traganja i razumevanja. Svaki rad je trag tog mog puta – kazala je Mina Kostadinović koja će uskoro postati jedan od prvih akademski obrazovanih fotografa u gradu na jugu Srbije.

Njena profesorka dr Jelena Matić, istoričarka umetnosti, je u katalogu za ovu izložbu navela da ni jedna od Mininih fotografija nije samo statična slika, puki prizor nečega ili nekoga.

UČESNICA PRESTIŽNOG SALONA Mina je već učestvovala na kolektivnim izložbama u Srbiji i Severnoj Makedoniji. Od početka studija redovno je izlagala i na Oktobarskom salonu LKC-a, koji ima višedecenijsku tradiciju. Učestvovala je i na Foto salonu u Kumanovu, a dve godine zaredom i na Samitu fotografa bivše Jugoslavije, koji se održava u Leskovcu.

- Kada se bolje sagledaju postaje jasno da one nisu samo svedočanstvo o jednom putu, vremenu ili prolaznosti. U ovom slučaju proces odnosno fotografije kao njegov finalni proizvod postaju autoportet autorke – zaključila je dr Matić.

Poznati umetnik i pedagog leskovačke Škole za tekstil i dizajn Dejan Stojanović je ovom prilikom ocenio da je Mina tokom završnih godina srednje škole, na smeru grafičkog dizajna, bila „veoma upečatljiva i ubedljiva sa svojim radovima“.

- Nije nas iznenadio njen dalji obrazovni put zato što je fotografiju negovala i forsirala i na stručnoj nastavi, a njeni radovi i talenat su i tada bili veoma upečatljivi, iako je svojim karakterom povučena i tiha. Zato, s pravom, očekujemo od nje da, kroz svoj budući umetnički izraz, ostane hrabra, odlučna, glasna i jasna, kakva je i do sada bila – zaključio je profesor Stojanović otvarajući izložbu.

Mina planira nastavak akademskog obrazovanja, a njen studentki put sumirala je kroz kroz crno-bele i kolor analogne i digitalne fotografije koje će publika moći do pogleda do 18. aprila.