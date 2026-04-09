MLADI MUZIČARI MUZIKONA U BAMBGERU: Uz podršku Nemanje Radulovića do nezaboravnog iskustva
SEDAMNAEST mladih muzičara iz Srbije, članova ansambla Muzikon i studenata Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, nedavno je posetilo je Bamberger Simfoniker u Nemačkoj.
Kroz projekat Betoven 2022–2027 mladi umetnici orkestra "Muzikon" imali su priliku da nastupe, prisustvuju koncertima i probama orkestra, i rade zajedno sa svetski poznatim muzičarima. Organizatori ističu da je ovo iskustvo bilo veličanstveno, kako za same mlade muzičare, tako i za članove orkestra i publiku.
Posebnu čast mladim muzičarima pružila je podrška renomovanih umetnika. U pripremi koncerta pomogao im je i Nemanja Radulović, koji je svojim angažmanom i savetima dodatno motivisao i podstakao učesnike, dok ih je domaćin i koncertmajstor Miloš Petrović dočekao s toplinom i entuzijazmom, pružajući im osećaj kao da su kod kuće u Bambergu.
- Zahvaljujem im se što su, ne samo velikim zalaganjem na probama i koncertu, već i svojim ponašanjem van scene, zajedništvom, skromnošću i lepotom, bili pravi kulturni predstavnici naše zemlje. Ponosi smo na njih i njihovu predanost - rekao je organizator događaja.
Osim Nemanji Raduloviću, posebna zahvalnost upućena je Romanu Simoviću, timu Bamberger Symphonikera, kao i Milošu Jovanoviću, umetničkom direktoru ansambla Muzikon, koji već deceniju pruža podršku mladim muzičarima u Srbiji.
Mladi muzičari su, pored nastupa, imali priliku da se druže sa domaćinima i da dožive radnu i kulturnu nedelju na svetskom nivou, a organizatori ističu da je ovakvo iskustvo motivacija za dalji rad i razvoj. Na kraju, učesnici su podelili fotografije sa koncerta i poklona, dok se već raduju sledećem susretu.
Bamberger Simfoniker (Bamberger Symphoniker) je profesionalni simfonijski orkestar iz Bamberga, osnovan 1946. godine. Poznat po svom karakterističnom zvuku i izuzetnoj tehnici, redovno nastupa na domaćim i međunarodnim scenama i smatra se jednim od vodećih orkestara u svetu klasične muzike.
Projekat Betoven orkestra "Muzikon" tradicionalno se održava svake godine i uključuje i koncertne sezone, pružajući mladim umetnicima kontinuirane prilike za razvoj, nastupe i saradnju sa vrhunskim muzičarima i orkestrima.
Preporučujemo
08. 04. 2026. u 02:39
24. 03. 2026. u 20:17
09. 04. 2026. u 12:33
Komentari (0)