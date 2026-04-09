LIBAN TRAŽI PRIVREMEN PREKID VATRE: Pripremaju se pregovori sa Izraelom
LIBAN traži privremeni prekid vatre kako bi bili omogućeni širi pregovori sa Izraelom, rekao je danas visoki libanski zvaničnik za Rojters.
Neimenovani zvaničnik je rekao da se Liban u poslednja 24 sata zalagao za privremeni prekid vatre koji bi bio "odvojeni put, ali isti model" kao krhko primirje koje je postigao Pakistan između SAD i Irana.
Zvaničnik je rekao da još nisu određeni datum ni lokacija pregovora, ali da je Libanu potrebna SAD kao posrednik i garant bilo kakvog sporazuma. Istovremeno, neimenovani libanski zvaničnik izjavio je za Si-en-en da neće biti "pregovora pod vatrom" kao odgovor na izraelski plan da se započnu direktni pregovori sa ciljem okončanja neprijateljstava.
On je rekao da trenutno ne postoji prekid vatre i da se pregovori neće odvijati dok traju borbe. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je ranije danas da je naložio svom kabinetu da započne pregovore sa Libanom "što pre".
Izrael je u sredu izveo najveći talas napada na Liban od početka rata, pri čemu su poginule 303 osobe, a 1.150 je ranjeno, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja Libana. Od početka eskalacije sukoba u martu, poginulo je najmanje 1.888 osoba, a ranjeno 6.092, dodalo je Ministarstvo.
(Tanjug)
GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...
