Kultura

STUDIJA O ANDRIĆU NA ENGLESKOM: Delo Žanete Đukić Perišić o našem nobelovcu

Miljana Kralj

30. 03. 2026. u 15:26

SVEOBUHVATNA studija o životu i stvaralaštvu našeg nobelovca, koju je napisala Žanete Đukić Perišić, pojavila se na engleskom jeziku, pod naslovom Ivo Andrić. The Writer and the Tale, u prevodu Mary Thompson-Popović i izdanju "Akademske knjige".

СТУДИЈА О АНДРИЋУ НА ЕНГЛЕСКОМ: Дело Жанете Ђукић Перишић о нашем нобеловцу

Foto Akademska knjiga

Recenzenti su ugledni Robert Hodel sa Univerziteta Hamburg, Gorana Raičević sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Zoran Milutinović sa Londonskog univerzitetskog koledža.

- Ova knjiga je pored sinteze dela nekoliko generacija biografa Ive Andrića, obogaćena ličnim otkrićima Žanete Đukić Perišić, i sa njom je postavljen standard koji će biti teško nadmašiti- piše profesor Milutinović. - Autorka pristupa celokupnom Andrićevom stvaralaštvu iz perspektive njegove biografije i nudi mnoga inovativna, bogata i uverljiva tumačenja. Osvetljavajući i Andrićev život i njegovo delo, ova knjiga poseduje sveobuhvatnost koja se retko nalazi u drugim studijama o Andriću.

Inače, knjiga je prvi put objavljena na srpskom 2012. godine, pod nazivom "Pisac i priča. Stvaralačka biografija Ive Andrića".

SIMBOL PROGRESA POGOĐEN NEBRIGOM : Novosti u Vajfertovoj pivari u Pančevu, koja se našla na listi najugroženijih lokaliteta u Evropi
SIMBOL PROGRESA POGOĐEN NEBRIGOM : "Novosti" u Vajfertovoj pivari u Pančevu, koja se našla na listi najugroženijih lokaliteta u Evropi

VAJFERTOVA pivara u Pančevu, jedan od najčuvenijih simbola industrijskog i građanskog nasleđa Srbije, danas se nalazi na ivici između zaborava i obnove. Nekadašnji centar proizvodnje, ali i društvenog života, decenijama odoleva vremenu bez jasnog plana za budućnost. Uvrštavanje ovog zdanja na listu sedam najugroženijih lokaliteta u Evropi organizacije Evropa nostra unelo je tračak nade u mogućnost spasa, ali i otvorilo mnogobrojne dileme - koliko je zapravo daleko dan kada će ovaj prostor ponovo oživeti.

30. 03. 2026. u 19:43

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

