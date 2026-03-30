STUDIJA O ANDRIĆU NA ENGLESKOM: Delo Žanete Đukić Perišić o našem nobelovcu

SVEOBUHVATNA studija o životu i stvaralaštvu našeg nobelovca, koju je napisala Žanete Đukić Perišić, pojavila se na engleskom jeziku, pod naslovom Ivo Andrić. The Writer and the Tale, u prevodu Mary Thompson-Popović i izdanju "Akademske knjige".

Recenzenti su ugledni Robert Hodel sa Univerziteta Hamburg, Gorana Raičević sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Zoran Milutinović sa Londonskog univerzitetskog koledža.

- Ova knjiga je pored sinteze dela nekoliko generacija biografa Ive Andrića, obogaćena ličnim otkrićima Žanete Đukić Perišić, i sa njom je postavljen standard koji će biti teško nadmašiti- piše profesor Milutinović. - Autorka pristupa celokupnom Andrićevom stvaralaštvu iz perspektive njegove biografije i nudi mnoga inovativna, bogata i uverljiva tumačenja. Osvetljavajući i Andrićev život i njegovo delo, ova knjiga poseduje sveobuhvatnost koja se retko nalazi u drugim studijama o Andriću.

Inače, knjiga je prvi put objavljena na srpskom 2012. godine, pod nazivom "Pisac i priča. Stvaralačka biografija Ive Andrića".