USTAŠKO-BLOKADERSKA KOALICIJA: Jadranka Kosor udarila na Vučića
BIVŠA predsednica hrvatske vlade Jadranka Kosor, koja je više puta javno podržala blokadere govoreći da su oni "budućnost Srbije", udarila na je na predsednika Srbije Aleksandra Vučića:
- Bravo za otkazivanje Vučiću. Nema on što tražiti u RH. Nažalost, bio je dragi gost u Dubrovniku pre dve godine iako su njegova stajališta o Hrvatskoj, agresiji, Domovinskom ratu i odbrani, bila ista i 1995., 2024. kao i 2026 - poručila je ona.
Vučić decenijama uvek govori isto, da je Hrvatska agresor, da je Oluja zlocinačko etničko čiscenje, da je Jasenovac genocid i zato za njega nema mesta u Hrvatskoj, a blokaderi su dobrodošli sa sve Severinom!
