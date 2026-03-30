Politika

USTAŠKO-BLOKADERSKA KOALICIJA: Jadranka Kosor udarila na Vučića

Novosti online

30. 03. 2026. u 20:23

BIVŠA predsednica hrvatske vlade Jadranka Kosor, koja je više puta javno podržala blokadere govoreći da su oni "budućnost Srbije", udarila na je na predsednika Srbije Aleksandra Vučića:

УСТАШКО-БЛОКАДЕРСКА КОАЛИЦИЈА: Јадранка Косор ударила на Вучића

Foto: Printskrin

- Bravo za otkazivanje Vučiću. Nema on što tražiti u RH. Nažalost, bio je dragi gost u Dubrovniku pre dve godine iako su njegova stajališta o Hrvatskoj, agresiji, Domovinskom ratu i odbrani, bila ista i 1995., 2024. kao i 2026 - poručila je ona.

Vučić decenijama uvek govori isto, da je Hrvatska agresor, da je Oluja zlocinačko etničko čiscenje, da je Jasenovac genocid i zato za njega nema mesta u Hrvatskoj, a blokaderi su dobrodošli sa sve Severinom!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

