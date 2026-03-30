RASTUŽIO JARNIJA, A SAD I PROSINEČKOG: Evo šta je danas uradio Zoran "Bata" Mirković

Svojevremeno je šokirao mnoge Hrvate, a danas je rastužio jednog od njih.

FOTO: FSS

Zoran "Bata" Mirković je selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije, i njegovi izabranici su ovog ponedeljka pobedili "bazu" iz koje crpi igrače za svoju novu fudbalsku priču - Robert Prosinečki.

Čuveni "Robi" je selektor Kirgistana, a olimpijska selekcija te zemlje, sastavljena od igrača do 23 godine starosti, bila je rival srpske selekcije do 21 godine, čiji je strateg Mirković.

I, Srbi su starijeg suparnika pobedili - sa 2:0.



U prijateljskoj utakmici odigranoj u Antaliji golove za Srbiju postigli su Matija Popović u 37. i Jovan Mijatović u 56. minutu.







Srbija i Albanija biće domaćini sledećeg Evropskog prvenstva za mlade fudbalere koje će se održati 2027. godine, pa do tada "orlići" igraju kontrolne mečeve, kad takmičarskih već nema za "U21" selekciju usled pomenutog domaćinstva.



