SIMBOL PROGRESA POGOĐEN NEBRIGOM : "Novosti" u Vajfertovoj pivari u Pančevu, koja se našla na listi najugroženijih lokaliteta u Evropi

VAJFERTOVA pivara u Pančevu, jedan od najčuvenijih simbola industrijskog i građanskog nasleđa Srbije, danas se nalazi na ivici između zaborava i obnove. Nekadašnji centar proizvodnje, ali i društvenog života, decenijama odoleva vremenu bez jasnog plana za budućnost. Uvrštavanje ovog zdanja na listu sedam najugroženijih lokaliteta u Evropi organizacije Evropa nostra unelo je tračak nade u mogućnost spasa, ali i otvorilo mnogobrojne dileme - koliko je zapravo daleko dan kada će ovaj prostor ponovo oživeti.

Vajfertova pivara je spomenik kulture od izuzetnog značaja ali je od čitavog kompleksa, zasad, obnovljena tek trećina. Taj deo se nalazi u zakupu Teše Markovića, vlasnika dela pivare i firme TMB Diamond, koji je još devedesetih započeo obnovu jednog segmenta čuvenog zdanja. Ipak, i njegov prostor se danas koristi samo delimično.

Decenije su prošle u pokušajima, konkursima i inicijativama za obnovom, ali sve su ostajale bez epiloga.

- Nisam optimista da će sve ići brzo, evropska birokratija ume da bude spora i komplikovana - ističe Marković za "Novosti". - Ipak, važno je da smo napravili prvi korak. U narednih pet ili šest godina mogli bismo da vidimo konkretne rezultate.

I reporteri "Novosti" koji su imali priliku da vide unutrašnjost pivare, uverili su se u razmere njenog propadanja. Upravo obnovljeni deo daje nagoveštaj kako bi čitav objekat danas mogao da izgleda - otvoren i živ.

Još sredinom devedesetih godina, kako Marković navodi, dalji radovi su zaustavljeni zbog nesuglasica sa lokalnim vlastima, a situacija se do danas nije bitno promenila. Pokušaj "Novosti" da dobije stav Grada Pančeva nije uspeo.

Na korak do uništenja UPRKOS statusu kulturnog dobra, Vajfertova pivara decenijama propada zbog nedostatka ulaganja i nerešenih imovinskih odnosa. Požar iz 2005. godine, urušavanje objekta i uticaj vremenskih nepogoda dodatno su ugrozili objekat, koji je danas na ivici potpune devastacije.

Dok zidovi ćute, stručnjaci iz Istorijskog arhiva u Pančevu pokušavaju da zamisle budućnost u kojoj bi pivara ponovo bila mesto susreta, ali ni oni nemaju konkretno rešenje.

- To nije samo industrijski pogon - to je bio prostor života. Ovde su se održavali balovi, okupljanja, događaji. Voleli bismo da se taj duh vrati - poručuju iz Arhiva.

Njihova vizija ide dalje od puke obnove. Pivara bi mogla postati prostor u kojem se susreću prošlost i sadašnjost - muzej pivarstva i industrijsko nasleđe, ali i savremeni kulturni centar. Mesto koje ne čuva istoriju samo u vitrini, već je ponovo stavlja u pokret, među ljude.

Poseban značaj u toj priči zauzima nasleđe porodice Vajfert, čiji je uticaj duboko utkan u razvoj Pančeva. Upravo kroz arhivsku građu - dokumenta, zapise o mašinama i događajima - moguće je rekonstruisati ne samo izgled pivare, već i njen nekadašnji duh.

Ipak, između ideje i realizacije i dalje stoje prepreke. Pokušaji međunarodne saradnje, između Markovićeve TMB Diamond i stručnjacima iz Rumunije, nisu urodili plodom.

- Ta donacija bi značila gradu i građanima, ali nije realizovana zbog odluka lokalnih vlasti - kaže vlasnik.

U svemu tome ostaje utisak da Vajfertova pivara nije samo zapušteni objekat, već ogledalo odnosa prema sopstvenom nasleđu. Njeni zidovi danas ne propadaju samo pod teretom vremena, već i pod težinom neodlučnosti.

Međutim, nada nije nestala. Naprotiv - možda nikada nije bila glasnija. Jer, svaki veliki grad prepoznaje trenutak kada mora da sačuva ono što ga je oblikovalo. Pitanje je samo da li će grad kraj Tamiša taj trenutak prepoznati na vreme.