NOVI DETALJI TRANSFERA ANDREJA KOSTIĆA: Bonusi veći od fiksnog dela, ali će Partizan teško do njih
DOSTA bure se podiglo oko transfera Andreja Kostića iz Partizana u Milano. Sad su se pojavili novi detalji.
Crno-beli su crnogorskog fubdalera prodali fiksno za 3.500.000. U ugovor su uključeni i bonusi od 4.500.000, ali do njih će klub iz Humske teško doći, prenoe je italijanski transfer ekspert Mateo Moreto.
Naime, oni se odnose na učinak visokog napadača u prvom timu "rosonera". Već je poznato da Kostić dolazi u Milan Futuro i da će kroz razvojni tim morati da se izbori za mesto među seniorima.
Ovaj 19-godišnjak je na početku ove sezone stigao u Partizan iz Budućnosti za 900.000 evra i to se pokazalo kao odlipčan potpis crno-belih.
Crnogorac je za "parni valjak" odigrao 34 utakmice, postigao je 11 golova i jednom je bio asistent.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
