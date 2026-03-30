Fudbal

NIŠTA OD NASTAVKA SARADNJE! Velika zvezda napušta šampiona!

Новости онлине

30. 03. 2026. u 19:04

Šampion Bundeslige potvrdio rastanak na kraju prvenstva.

FOTO: Tanjug/AP

Portugalski fudbaler Rafael Gereiro napuštiće na kraju sezone Bajern, saopštio je danas klub iz Minhena.

Kako se navodi, šampion Bundeslige i Portugalac su se dogovorili da ne produže ugovor koji ističe na kraju sezone.

"Želeli bismo da izrazimo iskrenu zahvalnost Rafaelu za vreme koje je proveo sa nama. Uvek smo mogli da se oslonimo na njega na terenu, a on je jedan od onih igrača koji obogaćuju svaku svlačionicu. Naši razgovori sa njim su bili konstruktivni i zasnovani na poverenju i međusobnom razumevanju. Sada se fokusiramo na ostatak sezone, da zajedno ostvarimo naše ciljeve", otkrio je Maks Eberl, sportski direktor Bajerna.

Foto: Profimedia

Gereiro (32) je član Bavaraca od 2023. godine, odigrao je 89 utakmica na kojima je zabeležio 12 golova i osam asistencija. Sa klubom iz Mihena osvojio je po jednu titulu šampiona Nemačke i Superkup Nemačke.

Portugalski bek je odigrao 65 utakmica za reprezentaciju, a bio je član selekcije koja je 2016. osvojila Evropsko prvenstvo.

Bajern je vodeći na tabeli nemačkog prvenstva sa 70 bodova, a u Ligi šampiona ga očekuje četvrtfinalni dvomeč protiv Real Madrida.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
